أردوغان يلمح للتدخل في أفغانستان على غرار ليبيا

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى أن بلاده قد تتدخل في أفغانستان على غرار تدخله الحالي في ليبيا.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن أردوغان قوله: "لا أستطيع القول إننا لن نبرم اتفاقا مع طالبان كما فعلنا مع ليبيا. يمكننا أن نفعل ذلك. يكفي أن نجد شريكًا جديرًا بالمفاوضات".

وانتقد أردوغان اقتراح طالبان على تركيا تشغيل مطار كابول بينما تتولى الحركة أمنه، فائلا: "انظروا، نحو 200 شخص لقوا حتفهم هناك مؤخرًا".

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان عودة الجيش التركي من أفغانستان.

وكانت أنقرة قد عرضت في وقت سابق توفير الأمن لمطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية، في ظل عدد من الشروط التي طرحتها، لكن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد قال: "طالبان تريد علاقات جيدة مع تركيا، لكنها لا تريد رؤية جنود أتراك في أفغانستان".

كان الرئيس التركي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع فايز السراج، رئيس المجلس الوطني الليبي السابق، مذكرة تعاون في المجال العسكري لم يصادق عليها البرلمان الليبي، وعلى إثره أرسلت أنقره عسكريين ومرتزقة سوريين إلى ليبيا، وسط مطالبات إقليمية وعالمية بإخراجهم لتحقيق السلام في ليبيا.