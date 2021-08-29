مسؤول إيراني عن انتهاكات سجن إيفين: مريرة ومؤسفة

قال مسؤول بالبرلمان الإيراني، الأحد، إنه تم التثبت من وقائع التعذيب في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وأكد حسن شجاع، رئيس "لجنة المادة 90" التابعة للبرلمان الإيراني، مساء الأحد، أن اللجنة حققت في مقاطع الفيديو المسربة من سجن إيفين شمال طهران، وجرى التثبت من تلك الانتهاكات المريرة التي ارتكبت بحق المعتقلين.

ولجنة "المادة 90" البرلمانية هي مكلفة بموجب الدستور الإيراني بالتصدي للشكاوى الخاصة بانتهاكات الدستور التي ترتكبها سلطات الحكم الثلاث.

وتابع "شجاع" في تصريحات صحفية، تابعتها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، أن "مقاطع الفيديو التي تم تسريبها من داخل سجن إيفين مريرة ومؤسفة للغاية، وقمنا بمراجعة الأفلام في اللجنة البرلمانية بعناية قبل إجراء هذا التفتيش".



وأضاف حسن شجاع أنه "بعد مراجعة تلك المقاطع المسربة من سجن إيفين ثبت أنها صحيحة وقد حدثت ضد المعتقلين وهي مريرة ومؤسفة للغاية".

وكان النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، ذكر في حديث للتلفزيون الإيراني، أن "بعض مقاطع الفيديو الخاصة بسجن إيفين تم تحريرها ولا علاقة لها بالسجن".



وسجن إيفين هو أشهر سجن في إيران، حيث يتم احتجاز السجناء السياسيين في أجنحة مختلفة، وقد وردت أنباء عديدة عن التعذيب في هذا السجن، كما تخضع بعض أجنحة هذا السجن لإشراف الأجهزة الأمنية.

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، زعم في وقت سابق، أن " مقاطع الفيديو التي تتحدث عن إساءة معاملة السجناء في سجن إيفين هي "صناعة صهيونية" لصرف انتباه الناس عن "هزيمة أمريكا على طالبان".

وأضاف النائب نوروزي أن الفيديوهات التي تم الإفراج عنها هي "ابتزاز" وأن لم يكن هناك تعذيب في السجون الإيرانية.

وكانت مجموعة إلكترونية تدعى "عدالة علي"، نشرت في 22 من أغسطس/آب الجاري، بعض مقاطع الفيديو التي حصلت عليها عقب تمكنها من اختراق كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في سجن إيفين، الأمر الذي شكل ضربة قوية للسلطات القضائية والأمنية.