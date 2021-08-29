سعر ومواصفات بيكسل 5A.. أهم 10 معلومات عن هاتف جوجل

بعد مرور أيام قليلة على إطلاق هاتف بيكسل 5A من جوجل، تمكن الجهاز من الاستحواذ على اهتمام الكثير من العملاء حول العالم، لعدة أسباب.

يأتي في مقدمة الأسباب التي وضعت هاتف جوجل في بؤرة الاهتمام، سعره المناسب، الذي جعله الخيار الأفضل ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

لم يكن السعر وحده هو المميز للهاتف، فالأداء العام للهاتف وجودة الكاميرا، وكفاء البطارية وقدرته على مقاومة الماء والغبار، تؤشر إلى أن مبيعات الهاتف ستكون كبيرة.

ورصد موقع "aitnews" العديد من المواصفات والمميزات التي دعمت مكانة هاتف بيكسل 5A، كأفضل الهواتف في الأسواق خلال العام الجاري.

1 ـ يبلغ سعر هاتف هاتف بيكسل 5A نحو 449 دولارا.

2 ـ جوجل أطلقت الهاتف بيكسل 5A في أسواق محددة (اليابان وأمريكا)، وذلك بلون واحد هو الأسود.





3 ـ هاتف جوجل يعمل بشريحة كوالكوم سنابدراجون 765G، وهي تتميز بالأداء المثالي، إلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس.

4 ـ الهاتف بيكسل 5A يقدم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت.

5 ـ شاشة هاتف بيكسل 5A كبيرة يبلغ مقاسها 6.3 بوصة.





6 ـ يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

7 ـ يعمل هاتف بيكسل 5A بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ذات عدسة واسعة بدقة 16 ميجابيكسل.

8 ـ يوفر الهاتف الجديد خاصية NFC والتي تستخدم في الدفع عبر خدمات مثل جوجل باي.

9 ـ يتميز الهاتف بوجود مستشعر بصمة يقع في الجهة الخلفية للجهاز.

10 ـ الهاتف مقاوم للمياه والغبار بمعيار IP67، كما يقدم الهاتف بطارية بسعة 4,680 ملي أمبير.