بايدن و"طالبان... الحركة تطمئن الرعايا والرئيس يستقبل الجثامين

ذكر بيان مشترك لبريطانيا وأمريكا ودول أخرى أن حركة طالبان ستسمح لجميع الأجانب والأفغان الحاصلين على تصريح سفر من دولة أخرى بالمغادرة.

وقالت الدول في البيان: "تلقينا تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني يحمل إذن سفر من بلادنا سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد".



وأضاف البيان أن الدول، التي تضم أيضا أستراليا واليابان وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى، ستواصل إصدار وثائق سفر لأفغان معينين.

ولا تزال عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية كابول تسير بوتيرة سريعة قبل حلول موعد الانسحاب الكامل المحدد في 31 أغسطس/آب الجاري.





وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن 300 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان بانتظار إجلائهم، قبل أيام من حلول الموعد النهائي لإنهاء عمليات الإجلاء.

وقال بلينكن لشبكة "إيه بي سي" إنه: "تراجع العدد إلى 300 أو أقل من الأمريكيين الذين لا يزالون على الأرض هناك، ونعمل بشكل نشط خلال هذه الساعات والأيام لإخراج هؤلاء الأشخاص".

وأضاف أن بعض الأمريكيين فضلوا البقاء إلى ما بعد تاريخ 31 أغسطس/آب الجاري، لكنه أكد "لن يعلقوا في أفغانستان"، مشددا على وجود "آلية لإخراجهم".

بايدن يستقبل الجثامين

على الجانب الآخر، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، في قاعدة دوفر الجوية، جثامين جنود أمريكيين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية الأسبوع الماضي.

وتسبب الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش خارج مطار كابول الخميس الماضي في مقتل عشرات الأفغان و13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت هجوما عسكريا في العاصمة الأفغانية، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم انتحاري.





ووصل الرئيس الأمريكي مرتدياً بدلة سوداء وواضعا كمامة من اللون نفسه برفقة زوجته جيل التي بدت عليها حال الحداد، بجانب وزير دفاعه.

والتقى بايدن وزوجته أسر الضحايا على أن يتوجهوا لاحقاً لاستقبال الرفات، ونشر البنتاجون السبت هوية الجنود الـ13 الذين قتلوا في اعتداء الخميس.

محيط المطار

وفي وقت سابق اليوم الأحد، بدأت القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة من عملية الإجلاء بمطار كابول، كما أعلنت بريطانيا أنها أنهت بالفعل عملية الإجلاء.

من جانب أخر أكد مسؤول في حركة طالبان الأفغانية، أنهم في انتظار "الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لتولى السيطرة الكاملة على مطار كابول".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه حسب وكالة "رويترز"، أن "الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة".

ولفت إلى أن "الحركة لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار".