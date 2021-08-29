الجزائر.. 27 نوفمبر موعدا للانتخابات المحلية المبكرة

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، تحديد موعد 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لإجراء الانتخابات المحلية المبكرة.

ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يتم بموجبه استدعاء الهيئة الناخبة (الكتلة الناخبة) التي يفوق تعدادها 24 مليون ناخب للاقتراع على تجديد المجالس البلدية والولائية والتي تعرف في الجزائر بـ"المجالس المحلية".

وهذا ثاني استحقاق انتخابي مبكر تنظمه الجزائر خلال العام الحالي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهر يوليو/تموز الماضي، التي شهدت مفاجآت أبرزها سيطرة حزب "جبهة التحرير" (حزب بوتفليقة سابقاً) وكتلة المستقلين على ريادة مقاعد البرلمان.

كما تعد رابع محطة في البرنامج الإصلاحي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ توليه الحكم، بعد تغيير الدستور وتعديل قانون الانتخابات، وسط توقعات بأن يلجأ البرلمان الجديد إلى إحداث تعديلات على القانون الجديد الذي أثار جدلا واسعاً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خصوصاً ما تعلق منها بنظام العتبة (حصول كل قائمة على 5 %) وكذا المساواة في القوائم بين الرجال والنساء.

والانتخابات المحلية المبكرة المقبلة هي سابع انتخابات محلية تعددية في تاريخ البلاد، بعد انتخابات 1990 الملغاة و1997 و2002 و2007 و2012 و2017، فيما تعتبر أول انتخابات "مبكرة" للمجالس المحلية في تاريخ التعددية السياسية بالبلاد.