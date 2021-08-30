فيديو صادم.. هكذا يظهر المذيع الأفغاني في زمن "طالبان"

فيما تبث طالبان نغمات تصالحية ترنو لكسب ثقة الأفغان بعد سيطرتها على الحكم، يطفو للهواء مشهد يقطع ذلك الخيط الرفيع بين السكينة والخوف.

فمع اقتراب الساعات الأخيرة من الموعد النهائي لعمليات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان، انتشر مقطع فيديو يُظهر مذيعا تلفزيونيا وقد أحاط به عناصر من حركة طالبان مدججين بالسلاح.



وفي الفيديو الذي تناقلته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مقدم أحد البرامج في تلفزيون أفغاني يدلي ببيان وقد وقف خلفه مسلحون من حركة طالبان التي سيطرت في وقت سابق من الشهر الجاري على الحكم في أفغانستان.

وجاء في البيان، إن " الإمارة الإسلامية - الاسم الذي تشير به طالبان إلى نفسها - تريد من الجمهور التعاون معها وعدم الخوف".

ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، منتصف الشهر الجاري، ينتاب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، في هذا البلد، القلق والخوف من قيود الحركة التي قد تشكل ضربة لانتعاشة عاشها هؤلاء على مدار السنوات الماضية لاسيما بعد الإطاحة بطالبان عام 2001.



في المقابل، تؤكد طالبان عدم معارضتها لعمل وسائل الإعلام وحرية الصحافة، إلا أن ذلك مشروط بتغيير البوصلة، بحسب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة.