"تويوتا فورتشنر" ممنوعة من دخول سيناء.. وثيقة تكشف الحقيقة

لدواعي أمنية في مصر غير مسموح بدخول سيارات الدفع الرباعي إلى سيناء إلا بتصريح من الجهات الأمنية.

وطالت تلك القواعد والاشتراطات سيارات تويوتا فورتشنر، فهل سيارة تويوتا فورتشنر التي تصنع محليا ممنوعة من دخول سيناء؟



للإجابة على هذا السؤال تكشف وثيقة حصلت عليها "دوت الخليج الإخبارية" تفيد بأن تويوتا فورتشنر ليست سيارة دفع رباعيا إلا أن دخولها إلى سيناء يستوجب استخراج إفادة من الجهات المختصة للتأكيد على أنها ليست ضمن قائمة سيارات الدفع الرباعي.

ووفق الوثيق المنسوبة إلى وكيل تويوتا في محافظة السويس "شرق مصر" فإن تويوتا فورتشنر سيارة تتمتع بدفعا خلفيا وليست ضمن قائمة سيارات الدفع الرباعي المتداولة في مصر.





حظر الدفع الرباعي في سيناء

ويعود حظر دخول سيارات الدفع الرباعي إلى سيناء لأكثر من 7 أعوام لدواعي أمنية حيث يستخدم الإرهابيون تلك السيارات في عمليات إجرامية وإرهابية في مناطق متعددة من سيناء.

وفي فبراير من عام 2019 وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة ومحاربة السيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التي يستخدمها الإرهابيين.

تضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.

كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي بهدف معرفة مكان هذه السيرات ووتتبع مسارها

مواصفات تويوتا فورتشنر

منذ بداية الربع الثاني للعام الجاري 2021، تم طرح العديد من السيارات موديل عام 2022، وضمت قائمة الطرز الجديدة سيارة "تويوتا فورتشنر 2022" التي تم الإعلان عنها رسميًا، وطرحها في السوق المصرية بفئتين رسميتين.

أسعار تويوتا فورتشنر 2022 في مصر

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي المصري بفئتين، وتأتي أسعار تويوتا فورتشنر 2022:

- الفئة الأولى بسعر 775 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 925 ألف جنيه.

مواصفات وتجهيزات طراز تويوتا فورتشنر 2022

- تتوافر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 داخل السوق المحلي مزودة بخيارين للمحركات:

- الأول بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.7 لتر، 2694 سي سي، قادر على إنتاج 163 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الخلفي.

- الثاني بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة 4 لترات، 3867 سي سي، قادر على إنتاج 234 حصان، وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الكلي.

- وتتوافر السيارة بعدة مواصفات وتجهيزات للأمان من بينها (نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، ونظام الحد من انزلاق السيارة جانبيا عند المنعطفات أو أثناء المناورة في حالات الطوارئ على الطرق الزلقة، ونظام التحكم في الجر TRC Traction Control وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي، شاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة، أبل كاربلاي وأندرويد أوتو).

- تأتِ الفئتان بمصابيح أمامية وخلفية LED مع مصابيح ضباب LED.

- تدخل السيارة ضمن منافسة شرسة مع عدد من الطرز دالخ السوق المحلي من بينها (هوندا CR-V، و فولفو XC40، وds7، و أودي Q3، و سكودا كودياك).