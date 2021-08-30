أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 في مصر.. عيار 21 يواصل التراجع

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، مع تذبذب سعر المعدن الأصفر عالميا بمستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 904 جنيهات مقابل 905جنيهات أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 791 جنيها مقابل 792جنيها الأحد.

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر، 678 جنيها مقابل 679 جنيها أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 535.29 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 458.81 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 382.73 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما تتراوح بين 110 و150 جنيها لدى بعض التجار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، 1817 دولارا، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6338 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

عالميا، فتحت أسعار المعدن الأصفر بداية التعاملات الأسبوعية الإثنين، على تذبذب مع ميل للانخفاض، وسط تحسن مؤشر الدولار الأمريكي، وتراجع وتيرة المخاوف قليلا من فيروس كورونا، مع تسريع وتيرة التطعيم.

وعقب الانتهاء من فعاليات منتدى جاكسون هول في نهاية الأسبوع الماضي، تترقب الأسواق خلال تداولات الأسبوع الجاري صدور بيانات مهمة في الولايات المتحدة يتصدرها بيانات سوق العمل الأمريكي، والتي من شأنها التأثير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المقرر في نهاية تداولات الأسبوع الجاري أن يصدر مكتب إحصاء العمالة الأمريكي بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال أغسطس/آب الجاري.

وتعد تلك المؤشرات من أهم البيانات على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يكون لتلك البيانات تأثير قوي على قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل وعلى أسعار الذهب.