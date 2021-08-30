أغلى 7 عملات افتراضية في العالم.. من يسبق بيتكوين؟

من إجمالي العملات التي يتجاوز عددها 9100 عملة، هناك فقط 7 عملات يتجاوز سعر الوحدة الواحدة منها 1000 دولار أمريكي.

تتداول في أسواق العملات الافتراضية أكثر من 9000 عملة وفق التعاملات الصباحية، الإثنين، تتراوح أسعارها بين 48.5 ألف دولار، و0.0006 دولارا للوحدة الواحدة.

وصباح الإثنين، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم 2.142 تريليون دولار أمريكي، موزعة على 9149 عملة، يتم تداولها من خلال 491 منصة تداول حول العالم.

وتتصدر بيتكوين العملات الافتراضية من حيث القيمة السوقية، على الرغم من أنها تأتي ثانيا من حيث سعر الوحدة، إذ تبلغ قيمتها السوقية 902.2 مليار دولار، تشكل 42.1% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الافتراضية.

لكن، من إجمالي العملات التي يتجاوز عددها 9100 عملة، هناك فقط 7 عملات يتجاوز سعر الوحدة الواحدة منها 1000 دولار أمريكي، وحافظت على هذه القيمة خلال العام الجاري على الأقل.

قائمة أغلى العملات الرقمية في العالم

وترصد "دوت الخليج الإخبارية" في التقرير التالي، قائمة العملات الافتراضية التي يتجاوز سعر وحدتها الواحدة حاجز 1000 دولار على مستوى العالم، وفق أسعار بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

رابيد بيتكوين (Wrapped Bitcoin)

بلغ سعر الوحدة الواحدة من عملة رابيد بيتكوين في التعاملات الصباحية اليوم، 48.07 ألف دولار أمريكي، فيما بلغت قيمتها السوقية 9.502 مليارات دولار أمريكي.

هوبي (Huobi BTC)

بلغ سعر الوحدة الواحدة من عملة "هوبي BTC" في التعاملات الصباحية اليوم، 48.01 ألف دولار أمريكي، فيما بلغت قيمتها السوقية 1.916 مليارات دولار أمريكي.

بيتكوين (Bitcoin)

فتحت العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" تعاملات الأسبوع الجاري عند 47.98 ألف دولار للوحدة الواحدة، فيما بلغت قيمتها السوقية 902.2 مليار دولار موزعة على 18.987 مليون وحدة.

ييرن فايننس (yearn.finance)

بلغ سعر الوحدة الواحدة من عملة "بيرن فايننس" في التعاملات الصباحية اليوم، 36.76 ألف دولار أمريكي، فيما بلغت قيمتها السوقية 1.313 مليار دولار أمريكي.

ميكر (Maker)

بلغ سعر الوحدة الواحدة من عملة "ميكر" في التعاملات الصباحية اليوم، 3398 دولار أمريكي، فيما بلغت قيمتها السوقية 3.062 مليار دولار أمريكي.

إيثيريوم (etherium)

بلغ سعر الوحدة الواحدة من عملة "إيثيريوم" في التعاملات الصباحية اليوم، 3186 دولار أمريكي، فيما بلغت قيمتها السوقية 373.691 مليار دولار أمريكي.

ليدو ستيك إيثر (lido staked ether)

بلغ سعر الوحدة الواحدة من عملة "ليدو ستيك إيثر" في التعاملات الصباحية اليوم، 3169 ألف دولار أمريكي، فيما بلغت قيمتها السوقية 3.588 مليار دولار أمريكي.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.