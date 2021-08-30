"كو".. صوت الهند الذي هز عرش "تويتر" في 16 شهرا

بدأ وزراء الحكومة الهندية والسياسيون المعارضون ونجوم الكريكيت ومشاهير بوليوود إطلاق منشورات باللهجات الهندية عبر تطبيق "كو".

تجاوز تطبيق "كو"، البديل الهندي لتويتر، 10 ملايين مستخدم لتضييق الفجوة مع تطبيق المراسلات القصيرة الأمريكي بعد الخلافات المتكررة مع الحكومة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التطبيق لم يتجاوز عمره 16 شهرا، ويسمح للمستخدمين بإرسال منشورات تشبه التغريدات باللغة الإنجليزية وسبع لهجات هندية مثل الهندية والكانادا.

وشهد التطبيق انضمام نحو 85% من مستخدميه منذ فبراير/شباط الماضي، عندما تصاعدت الخلافات بين تويتر وإدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبدأ وزراء الحكومة الهندية والسياسيون المعارضون ونجوم الكريكيت ومشاهير بوليوود إطلاق منشورات باللهجات الهندية عبر تطبيق "كو".

وامتثلت تويتر، التي بلغ عدد مستخدميها 17.5 مليون مستخدم شهريا في وقت سابق من هذا العام في الهند، للقواعد الحكومية الجديدة هذا الشهر بعد تعيين مديرين تنفيذيين جدد يتمركزان في الهند، بما في ذلك مسؤول عن الامتثال للقواعد.

وقال أبراميا رادا كريشنا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كو التي يقع مقرها في بنجالور واسمها الرسمي هو بومبينيت تكنولوجيز: "لقد ظهرنا في دائرة الضوء بسبب مناوشات تويتر مع الحكومة.

وزاد: "لكن سرعان ما أدرك المستخدمون أنه يمكنهم التعبير بلغتهم الأم فقط على كو ... يربط تطبيقنا الهند الناطقة باللغة الإنجليزية بالهند التي لا تتحدث الإنجليزية في بلد به 700 مليون مستخدم للإنترنت، وهذا أمر جيد للغاية".

ولطالما انزعج اليمين الهندي من "النقص الملحوظ" في دعم أيديولوجيته من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر".

وقد أدى ذلك إلى ظهور مجموعة من التطبيقات المقلدة التي تلبي احتياجات الجناح اليميني بشكل مباشر (على الرغم من اعتراضات المبدعين) بما في ذلك تطبيقات Tooter وKimbho وGutrgoo، والتي لم تحصل على إقبال واسع.

و"كو" الذي يصف نفسه بـ"صوت الهند باللغات الهندية" يشبه موقع "تويتر" تماماً، باستثناء أن التغريدات فيه يمكن أن تتكون من 400 حرف، وقسم الموضوعات الشائعة مليء بالدعاية الحكومية.