واشنطن تكشف إحصائية عمليات الإجلاء من أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين، إنها أجلت أكثر من 122 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن.
وتابعت في بيان صحفي، أنه :"قواتنا تواصل دعم العمليات الإغاثية وتقديم المعونة للشعب الأفغاني"، مضيفة "الصواريخ التي اُطلقت على مطار كابول لم تؤثر على عمليات الإجلاء".
ومضت قائلة "لا نريد أن يكون لنا أي دور عسكري إضافي في أفغانستان بعد 31 أغسطس "آب"".
البنتاجون قال أيضا "لا نزال نواجه تهديدات أمنية كبيرة في محيط مطار كابول".
وخلال الأيام الماضية، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات بصواريخ تارة، وتفجير تارة أخرى، في محيط مطار كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين.
ومنذ أسبوعين، تسارع الولايات المتحدة وحلفاؤها الخطى لإجلاء الرعايا الغربيين والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.
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