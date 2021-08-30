استخبارات ألمانيا تحذر من خطر "الذئاب المنفردة" بداعش

حذر رئيس هيئة حماية الدستور في هامبورج الألمانية تورستن فوس من ارتفاع خطر الإرهاب في ألمانيا بعد تطورات أفغانستان الأخيرة.

وقال رئيس هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في تصريحات لصحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية، إنه: " ثمة خطر الآن في فتح ملجأ للإرهاب مجددا في أفغانستان".

وتابع أن تنظيم القاعدة على الأقل سيعيد تنظيم صفوفه.



وأوضح "فوس" أن "كل هذه الأمور يمكن أن تزيد من وضع الخطورة في ألمانيا على المدى المتوسط أو المدى البعيد".

وأشار إلى أن وضع التهديد حاليا مرتفع، لأن "تنظيم داعش أعاد تنظيم نفسه في شكل خلايا على مستوى العالم ويحاول العودة للظهور عبر شن هجمات".

ومضى المسؤول الألماني قائلا: "الخطر الذي تمثله الذئاب المنفردة لا يزال قائما".

تورستن قال أيضا إن تفجيرات مطار كابول التي أسفرت عن مقتل العشرات، والذي تبناه تنظيم "داعش"، "يظهر مرة أخرى العلاقة العدائية بين داعش وطالبان، وأن داعش لا يسمح بالسيطرة إلا لأيديولوجيته".

وتابع "أخيرًا وليس آخر، يشير هذا العمل "التفجيرات" إلى أن داعش لن يتعاون مع أي تنظيم إرهابي آخر، بما في ذلك القاعدة، ضد الغرب".

وخلال الأيام الماضية، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات بصواريخ تارة وتفجير تارة أخرى في محيط مطار كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين.