الإمارات تدين مجزرة "العند "باليمن: يتعين ردع الحوثي

أدانت الإمارات بشدة، الإثنين، استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية، ما أسقط قتلى وجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وشدد البيان على أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثت الإمارات، المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، لفسح الطريق أمام الوصول لحل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وقدم البيان التعازي لأهالي وذوي الضحايا وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
والأحد، أطلقت مليشيات الحوثي صواريخ باليستية من منطقة الحوبان بمحافظة تعز على قاعدة العند أثناء طابور الصباح لمجندين جنوبيين، في هجوم أسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيلا وجريحا.
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