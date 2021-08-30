مستذكرا صدام حسين.. وزير دفاع العراق يهاجم تركيا

قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن الخروقات العسكرية التركية شمالي البلاد زادت بشكل كبير، مستذكرا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال "عناد"، خلال ندوة حوارية في "ملتقى مركز الرافدين" للحوار ببغداد، إن "تركيا تستغل أوضاع العراق، ونحن لا نحرك ساكنا، لا أريد أن أمجّد صدام، لكن لو كان وضع العراق طبيعيا، لما تمكن أي أحد من الدخول مترا واحدا".



وتابع أن: "الدول تستغل وضعنا الحالي وتأخذ حقوقها على حسابنا، وفي البدء علينا إخراج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق، ومن ثم يكون بعدها لكل حادث حديث".

وفي وقت سابق الإثنين، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، من تركيا احترام سيادة العراق، وذلك بعد القصف التركي الأخير الذي طال مناطق شمالي البلاد.

وقال قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة له على "تويتر"، إنه: "علمنا بالتقارير الصحفية المتعلقة بالعمليات التركية في شمال العراق، ونعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم سيادة البلاد".

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، شدد على أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية، وانسحاب القوات الأمريكية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري.

الأعرجي قال في تصريحات للصحفيين، إن "وجود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تم بطلب رسمي من الحكومة في مجالي التدريب والدعم الجوي".

وأضاف:"ما زلنا بحاجة لمساندة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مجالات الدعم الجوي والتسليح والتدريب".

لكنه قال أيضا "بلادنا ليست بحاجة لقوات قتالية أجنبية وانسحاب القوات الأمريكية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري".