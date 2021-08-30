إعصار "إيدا" يتوحش.. شلل بقطاع النفط الأمريكي

وجه إعصار "إيدا"ضربة إلى موردي الطاقة في ساحل الخليج الأمريكي، إذ أدى إلى تدمير معظم الآبار البحرية ونصف إنتاجها من البنزين.

كما أغلقت قوة الإعصار موانئ تصدير الطاقة في نفس المنطقة.

وحسب رويترز، انتقلت العاصفة إلى ميسيسبي، الإثنين بعد أن خلفت دمارا في لويزيانا، واجتاحت حقول النفط والغاز البحرية الأمريكية.

وتم إخلاء المئات من منصات إنتاج النفط، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.3 مليون منزل وشركة في ولايتي لويزيانا، وميسيسيبي.

خسائر ضخمة

وقالت شركة التتبع جازبادي، إن خسائر الإنتاج، التي اشتملت على 6 مصاف نفطية على ساحل الخليج، سترفع أسعار التجزئة للبنزين بما يتراوح بين خمسة وعشرة سنتات للجالون.

وأوقفت كولونيال بايبلاين، أكبر شبكة لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة، شحنات وقود السيارات من هيوستون، إلى جرينسبورو في نورث كارولاينا.

ولم يذكر متحدث اليوم متى تتوقع الشركة استئناف العمليات بالكامل.

أزمة بنزين مرتقبة

وتنقل تلك الخطوط ما يقرب من نصف البنزين المستخدم على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأدى إغلاق لفترة طويلة في مايو/أيار الماضي، إلى نقص في الوقود.

وفُقد حوالي 1.74 مليون برميل من إنتاج النفط بسبب الإغلاق أمس الأحد، وهي كمية أكبر من الإنتاج اليومي للمكسيك. وخلصت إحصائية حكومية إلى أن الغاز الطبيعي الأمريكي في خليج المكسيك هبط أيضا 94%، أو ملياري قدم مكعبة.

استطلاع حجم الأضرار

وقالت مصادر مطلعة، وشركات، إن 6 مصاف نفطية تعالج 1.92 مليون برميل يوميا من النفط وتحوله إلى بنزين ومنتجات بترولية أخرى إما أغلقت أو قلصت بعض الإنتاج.

ويشمل ذلك محطتين لفاليرو إنرجي في لويزيانا تعالجان مجتمعتين 335 ألف برميل يوميا، ومصفاة أليانس التابعة لفيليبس 66 بطاقة 255 ألف برميل يوميا في لويزيانا.

وبدأت شركات النفط اليوم استطلاع حجم الأضرار للمنصات البحرية قبل إعادة أطقم العمل واستعادة أي إنتاج.

إغلاق 12 ميناء تجاري

وانهار برج لنقل الكهرباء يوفر الطاقة لمنطقة في جنوب شرق لويزيانا، وهي معقل لمشغلي مصافي النفط، في نهر الميسيسبي في ذروة العاصفة.

وقال مدير إدارة الطوارئ بالمنطقة، إن إزالة البرج قد تستغرق أسابيع، مما يؤدي إلى تقييد حركة المرور في الممر المائي التجاري الأكبر في البلاد.

وظل ما يقرب من 12 ميناء للشحن التجاري من نيو أورليانز، إلى باسكاجولا، في ميسيسيبي مغلقا اليوم.

وشملت الإغلاقات ميناء لويزيانا للنفط البحري، وهو أكبر ميناء لتصدير واستيراد النفط الخام المملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

ووصل "أيدا" إلى اليابسة بالقرب من بورت فورشون، القاعدة البرية للميناء.



