موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. توحش "إيدا"وانهيار أسهم شركات اللقاح

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

وجه إعصار "إيدا"ضربة إلى موردي الطاقة في ساحل الخليج الأمريكي، إذ أدى إلى تدمير معظم الآبار البحرية ونصف إنتاجها من البنزين.

وسط تفاقم أزمة الوقود في لبنان وزيادة انقطاع التيار الكهربائي، لجأ لبنانيون إلى تركيب مصادر للطاقة شمسية في منازلهم للتزود بالكهرباء .

اقترحت روسيا عقد مؤتمر دولي لإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني، في ظل سيطرة حركة طالبان على البلاد، وما قد يتبع ذلك من موجة هجرة.



حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحا صافية قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، هي الأعلى على الإطلاق.



تعاني شركات صناعة السيارات وشركات صناعة الإلكترونيات على المستوى العالمي من نقص في الرقائق، ما تسبب في خفض الإنتاج.

حصل الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، على الدفعة العاشرة والأخيرة من الشركة، التي تتكون من 5 ملايين سهم بقيمة 750 مليون دولار.

قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، إن الحاشية المحيطة بالنظام الحاكم تزداد ثراءً مقابل افتقار الشعب.



تكبدت أسعار الذهب والدولار خسائر ملموسة عقب رسالة من رئيس "المركزي الأمريكي" مفادها أنه لا يوجد عجلة في سحب حوافز هائلة.

ارتفعت أسعار النفط 1%، الإثنين، بعد أن اجتاح إعصار إيدا خليج المكسيك، ما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.



يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 21 و 23 سبتمبر المقبل معرض "غاز تك" الذي يرسم ملامح أجندة القطاع العالمي للطاقة.

هوت أسهم موديرنا الأمريكية للأدوية 2.7 %، على خلفية تحقيق في اليابان بشأن وفاة شخصين تلقيا جرعات اللقاح الذي تنتجه الشركة ضد كورونا.

عقد مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك اجتماعه الثاني في مسقط، وسط توقعات بتدشين مشاريع اقتصادية كبرى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 30 أغسطس/آب 2021، بفعل جني الأرباح، وكانت العملة لايتكوين أبرز الخاسرين.

عدد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء لهذا العام، أصبحت غير مفضلة، إثر تقليل المتداولين الرهانات على المزيد من ارتفاعات الفائدة.

من إجمالي العملات التي يتجاوز عددها 9100 عملة، هناك فقط 7 عملات يتجاوز سعر الوحدة الواحدة منها 1000 دولار أمريكي.

يرجع فشل الولايات المتحدة الكبير في أفغانستان إلى عدم اهتمام صانعي السياسة الأمريكيين بفهم المجتمعات المختلفة.

تبحث دبي عن تميز وتفرد في معرضها للطيران، الذي يتزامن مع "معرض إكسبو 2020 دبي"، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي "عام الخمسين".



مع بداية سبتمبر من كل عام يأمل الصيادون في اليمن على طول الشواطئ الواقعة غرب البلاد في جني أرباح وفيرة من صيد الجمبري" الروبيان".