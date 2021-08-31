سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة السورية، الارتفاع اليوم الثلاثاء، 31 أغسطس/آب 2021، في سوق العملات "السوداء".

كما ارتفعت العملات الأجنبية، والعربية الرئيسية، في سوق العملات غير الرسمية "الموازية" في سوريا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة .

سعر الدولار في سوريا

وظل سعر الدولار في البنوك السورية، ثابتا عند 2512 ليرة.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في السوق الموازية "السوداء"، بالعاصمة دمشق، نحو 3455 ليرة للشراء، و 3505 ليرة للبيع، مقابل، 3420 ليرة للشراء، و 3470 ليرة للبيع، أمس.

كان الدولار يساوي 47 ليرة سورية، قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي السوري، من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في سوريا، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى مستوى 4075 ليرة للشراء، و 4135 ليرة للبيع، مقابل نحو 4029 ليرة للشراء، و 4093 ليرة للبيع.

كما صعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في سوريا، إلى نحو 4755 ليرة للشراء، و 4825 ليرة للبيع، مقابل نحو 4699 ليرة للشراء، و 4778 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار في سوريا

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، اليوم، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 920 ليرة للشراء، و 936 ليرة للبيع، مقابل نحو 910 ليرة للشراء، و 926 ليرة للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، إلى نحو 940 ليرة للشراء، و 954 ليرة للبيع، مقابل نحو 928 ليرة للشراء، و 945 ليرة للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا، بالسوق "السوداء" إلى مستوى 11.475 ألف ليرة للشراء، و11.665 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 11.360 ألف ليرة للشراء، و11.551 ألف ليرة للبيع.

واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن العائق الأكبر أمام الاستثمار في بلاده يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية.

وفي كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية، 17 يوليو/تموز الماضي، قال الأسد إن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان.