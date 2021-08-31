أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، إلى نحو 218.22 ريال (58.19 دولار)

وهبط جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى نحو 190.95 ريال (50.92 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، إلى نحو 163.67 ريال (43.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.30 ريال (33.95 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، إلى نحو 6.787 ألف ريال (1810 دولار).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1527.57 ريال (407.35 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب في جلسة الإثنين، بعد أن لامست أعلى مستوى في حوالي 4 أسابيع في وقت سابق من الجلسة، مع ارتفاع الدولار من مستوياته المنخفضة، وإظهار المستثمرين الحذر قبل نشر تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية، بنسبة 0.36% إلى 1810.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وفي وقت سابق من الجلسة، صعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس/آب الجاري إلى نحو 1822.92 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.38%، إلى نحو 1812.60 دولار للأوقية.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس.إم.سي كومتريد": "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر..لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب".

وأضافت: أن نطاقا بين 1917، و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.





وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

ساعدت تصريحات باول، التي تميل إلى التيسير النقدي، في ارتفاع الذهب 1.4% في تعاملات الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.15 % إلى 24.03 دولار للأوقية.

بينما انخفض البلاتين 0.24% إلى 1005.30 دولار، وقفز البلاديوم 3.34% إلى 2499.00 دولارا.