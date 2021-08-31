من هو آخر جندي أمريكي طوى صفحة أطول حرب في أفغانستان؟

فيما كانت الألعاب النارية تخترق سماء أفغانستان احتفالا بالانسحاب الأمريكي، كان دوناهو يكتب الصفحة الأخيرة في كتاب أطول حرب أمريكية

إنه الميجر كريس دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جوا، الذي ظهر في صورة نشرتها وزارة الدفاع (البنتاجون) على "تويتر"، وهو يصعد متن طائرة شحن C-17، في مطار حامد كرزاي الدولي بكابول.

في الصورة التي تم التقاطها بعدسة الرؤية الليلية، ظهر دوناهو وحيدا يحمل سلاحه الناري، وخلفه حظيرة طائرات في مطار كابول بينما يستعد للصعود على متن الطائرة التي غادرت قبل الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة، الثلاثاء، للإجلاء.





وفي وقت متأخر من أمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مغادرة آخر القوات الأمريكية من أفغانستان، منهية بذلك أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة وشاركت فيها بأكثر من 700 ألف من قواتها.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الإثنين ، إن آخر طائرة أمريكية غادرت أفغانستان في 30 أغسطس/آب، الساعة 11:59 مساء بتوقيت كابول.



وزاد الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان في الأيام الأخيرة ، لكن البنتاجون ظل صامتا بشأن الأرقام الدقيقة.

من هو آخر جندي يودع أفغانستان؟

وأدار دوناهو والقائد المتقدم للقوات الأمريكية في أفغانستان الأدميرال بيتر فاسيلي عملية الإجلاء التي بدأت في 14 أغسطس/آب، وأخلت أكثر من 122000 شخص، بينهم 6000 مواطن أمريكي.

وأمس الإثنين، اعترف ماكنزي بأنه لم يخرج كل من أراد الخروج من أفغانستان ، لكنه قال إنه فخور بالقوات الأمريكية التي قامت ، بقيادة دوناهو وفاسيلي ، بإجلاء الكثير.

في هذه الأثناء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيلقي خطابا، اليوم الثلاثاء، بشأن قرار عدم تمديد المهمة الأمريكية بعد الموعد النهائي ، على الرغم من أن بعض الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر لم يتمكنوا من الإجلاء.

ويأتي الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان، بعد عشرين عاما من المهمة التي بدأت بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية.

وخلال عمر الحرب، قتل 2461 جنديا أمريكيا، وكان الخميس الماضي هو أكثر الأيام دموية للولايات المتحدة منذ عقد، عندما لقي 13 جنديا حتفهم في تفجير انتحاري لـ"داعش خراسان".

وقال ماكنزي، الذي خدم في أفغانستان وكذلك ابنه، إنه شعر بالصراع عندما سئل عن أفكاره الشخصية بشأن الانسحاب. لكنه لفت إلى أنه ركز خلال الأسابيع القليلة الماضية على المهمة الحالية لإجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر الذين ساعدوا القوات الأمريكية وكانوا يائسين لمغادرة البلاد بعد سيطرة طالبان.