أسعار العملات الرقمية.. خسائر ضخمة في ليلة القبض على بيتكوين

واصلت أسعار العملات الرقمية "المشفررة، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، تراجعها لليوم الثاني تواليا بعد جني أرباح وانتعاش بيتكوين.

وتتعرض عملة بيتكوين لملاحقات أمنية في العديد من البلدان، على رأسها الصين التي اعتبرت تعدين العملات الرقمية جريمة في حق البيئة.

وأيضا البرازيل التي صادرت 591 بيتكوين بقيمة 27 مليون دولار أمريكى، نتيجة للتحقيق فى عملية احتيال للعملة الرقمية، وكذلك مصر التي ضبطت شبكة لـ"تعدين" العملة الرقمية "بيتكوين" في الدقهلية، حيث تم ضبط ثلاث منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات.

أسعار العملات الرقمية

وتراجع سعر عملة بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأشهر عالميا)، بنحو1.65% إلى مستوى 47183.90 دولار، بحلول الساعة 6:38 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين ، الثلاثاء، مستوى 886.119 مليار دولار، وجاء حجم التعاملات عند مستوى 29.97 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وقال كبير الاقتصاديين في Chainalysis، فيليب جرادويل: "إن عملة بيتكوين التي تراكمت من قبل كبار المستثمرين مؤخراً مرتبطة بتغير متوسط سعر بيتكوين".

وأضاف، حيتان بيتكوين هم الذين يحتفظون بأكثر من 1000 بيتكوين - كانوا "قوة دافعة" في السوق حتى أواخر فبراير/شباط الماضي.



وربطت Chainalysis بين مشتريات حيتان بيتكوين وسعر العملة المشفرة، والذي غالباً ما يرتفع خلال 28 يوماً من بدء عمليات الشراء الموسع من هؤلاء المستثمرين وينخفض مع عمليات البيع.

وسجلت بيتكوين مكاسب بنحو 82% منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير/كانون الثاني 2021.

ومنتصف الشهر الجاري، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.

كما أعلنت "إيه إم سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الجاري.



وأعلن فندق "تشيدي أندرمات" الذي يقع في منطقة جبال الألب السويسرية، يوم الجمعة، أنه سيسمح لنزلائه بتسديد نفقات إقامتهم في الفندق بالعملات الرقمية.

وذكر الفندق الذي يملكه الملياردير المصري سميح ساويرس، أنه سوف يقبل العملتين الرقميتين "بيتكوين" و"إيثريوم"، وسوف يدرس قبول عملات رقمية أخرى في المستقبل.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 1.88% إلى 3234.40 دولار.

وهبط سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.42% إلى 0.2736 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.79% لتصل إلى 1.12 دولار.

وهوى سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 2.09% إلى 169.15 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 7.75% لتسجل نحو 27.12 دولار.

وصعد سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK نحو 0.87% لتسجل 25.33 دولار.

وتراجع سعر عملة cardano ADA بنسبة 2.17% لتسجل 2.77 دولار.

كما انخفض سعر عملة Binance coin BNB بنسبة 2.98% لتسجل 463.16 دولار.