4 قتلى و١٦ مصابا في أحداث عنف بوسط دارفور

سقط 4 قتلى وأصيب ١٦ طالبا جراء أحداث عنف ومظاهرات شهدتها ولاية وسط دارفور غربي السودان، الثلاثاء.

وكشف مصدر طبي داخل مستشفى زالنجي بولاية وسط دارفور لـ"دوت الخليج الإخبارية"، فضل عدم ذكر اسمه أن "هناك إصابات خطيرة وسط الطلاب بالمستشفى".

من جانبه، قال شخص يدعى محمد خميس لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "أسباب العنف تعود إلى الاتفاق بين إدارة جامعة زالنجي وأمانة الحكومة على منح مقر اليوناميد إلى الجامعة لتصبح كلية".





وأضاف أن "هناك مماطلة من الحكومة الولاية في تسليم المقر ما أسفر عن اندلاع مظاهرات اليوم من الطلاب وتم حرق ونهب مقر أمانة الحكومة وسيارات التابعة لليوناميد، كما تم إجلاء والي الولاية اديب عبدالرحمن من أمانة الولاية إلى الفرقة ٢١ مشاة بالولاية".

وأشار خميس إلى أن "الوضع الأمني في غاية السوء الآن".