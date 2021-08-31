أوستن يهاتف محمد بن زايد شاكرا جهود الإمارات في الإجلاء الأفغاني

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال الاتصال عن شكره وتقديره للدعم الهام الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده في عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان إضافة إلى الأجانب والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان الحاملين لتأشيرات الدول الصديقة .



وقال وزير الدفاع الأمريكي إن تعاون دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والتسهيلات التي قدمتها عبر مطاراتها وأراضيها كان لها أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال علاقات التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية وتعزيز العمل المشترك بين البلدين.

ومنذ اللحظة الأولى لسقوط حكومة أفغانستان، سارعت الإمارات إلى استعدادها للمساهمة في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان، وهو ما باشرته فورا بلا تأخير أو تسويف.





وعلى مدى الأيام الماضية واصلت إجلاء آلاف الدبلوماسيين الأجانب، والمواطنين الأفغان الذين عملوا معهم، وأولئك الذين رغبوا في مغادرة البلاد للظروف الصعبة في كابول، بعد سقوطها في قبضة طالبان.

كما دشن جسر جوي من كابول إلى مطارات الإمارات، لتفتح أذرعها لطائرات عديدة من دول العالم أجمع، لإجلاء الأجانب والأفغان، عبر مطار حامد كارزاي؛ الذي اجتاحته خلال أيام حشود تريد الفرار من البلاد.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف، فاستقبلت مئات الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات، والعاملين بالمنظمات غير الحكومية، القادمين على متن طائرات الإجلاء.