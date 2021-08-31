"داعش" يطل برأسه في نيجيريا.. مقتل 17 شخصا

قالت مصادر أمنية إن 17 شخصا على الأقل بينهم جندي وعامل إغاثة، قتلوا في هجمات شمالي نيجيريا نُسبت إلى تنظيم داعش- ولاية غرب أفريقيا.

وأوضحت المصادر ، الثلاثاء، أن المئات من إرهابيي التنظيم اقتحموا بلدة ران عند الحدود مع الكاميرون مساء أمس الإثنين، وطردوا الجنود النيجيريين من قاعدتهم واحتلوا المنطقة لعدة ساعات.



وتسبب الهجوم في نزوح جماعي للسكان إلى الكاميرون، قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على المدينة بإسناد جوي.

وعزز تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا، الذي تشكل إثر انشقاق عن جماعة بوكو حرام الإرهابية العام 2016، سيطرته في هذه المنطقة منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوى في مايو/أيار خلال اشتباكات بين الجماعتين المتنافستين.

وقال مصدر أمني بالأمم المتحدة إن جنديا ومتطوعا محليا في وكالة إغاثة أجنبية كانا من بين الضحايا.

وأكد الجيش النيجيري الهجوم، قائلا إن قواته رجعت إلى قاعدتها وأعادت فرض النظام.

وهاجم إرهابيون بلدة أجيري، الإثنين، ما أسفر عن مقتل ستة من سكانها، بحسب مصدرين من المليشيات.

وتستضيف ران 35 ألف نازح فروا من تمرد الإرهابيين،، وقد استُهدفت في عدة مناسبات من قبل تنظيم داعش وبوكو حرام.

وهاجم تنظيم داعش البلدة في مايو/أيار وقتل 35 شخصا بينهم خمسة جنود و15 من عناصر المليشيات الداعمة للجيش.

وأدى التمرد الذي استمر 12 عاما وامتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، إلى مقتل 40 ألف شخص على الأقل وتشريد مليوني شخص.