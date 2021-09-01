واشنطن عن وصول أول سفير بحريني لإسرائيل: خطوة لشرق أوسط أكثر سلاما

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتها بوصول أول سفير بحريني إلى إسرائيل، ورأت أنه خطوة على طريق شرق أوسط أكثر سلاما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر "تويتر": "يسعدنا أن نرى وصول خالد الجلاهمة اليوم كأول سفير للبحرين لدى إسرائيل".



وأضافت: "إننا نحيي ونشجع خطوات البحرين وإسرائيل لإقامة علاقة أوثق وشرق أوسط أكثر سلامًا وترابطًا".

وكان السفير خالد الجلاهمة وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، كأول سفير بحريني إلى تل أبيب.

ورحبت إسرائيل بوصول السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة إلى تل أبيب، الثلاثاء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي ليئور حياة، في تصريح تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "يمثل وصول السفير، والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة البحرين في إسرائيل، خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، والتي كانت من أولويات وزيري الخارجية يائير لابيد وعبد اللطيف الزياني".

وأضاف: "تلعب السفارة البحرينية في إسرائيل، وكذلك السفارة الإسرائيلية في البحرين، دورًا مركزيًا في تعزيز العلاقات الثنائية وتشكل علامة بارزة أخرى في رؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020".

وكان السفير البحريني قال في تغريدة عبر "تويتر" لحظة وصوله تل أبيب: "حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي، سعيدون جدا بالثقة الملكية السامية".

وغرد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد باللغتين العربية والعبرية قائلا: "مرحبا بك في إسرائيل".



وقد أدى الجلاهمة في يونيو/حزيران الماضي اليمين القانونية أمام ملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وبذلك سيصبح رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر، الأردن والإمارات.

ويمثل المغرب من خلال مكتب تمثيل يتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة رفع مستوى تمثيله إلى سفارة.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا وفتحت الباب واسعا أمام العديد من الدول العربية، للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.