"رد الجميل".. واشنطن تتعهد بإجلاء مترجم أفغاني أنقذ بايدن

تعهد البيت الأبيض بإجلاء مترجم أفغاني كان يرافق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أثناء رحلته بأفغانستان عام 2008، وساعده عند هبوط اضطراري لمروحيته خلال عاصفة ثلجية.

وردا على سؤال ماذا يمكن للبيت الأبيض أن يقول للمترجم الذي يقال إنه بقى في أفغانستان بعد سقوط كابل بيد "طالبان"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "شكرا على أنكم قاتلتم معنا خلال الـ20 سنة الأخيرة. وشكرا على مساعدتكم لبعض الأشخاص الأعزاء علينا أثناء تلك العاصفة الثلجية... ونحن سنجليكم تقديرا لخدمتكم. وهذا ما نعتزم القيام به".



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كتبت أن المترجم الذي ساعد بايدن عام 2008 ما زال في أفغانستان، ولم يتمكن من مغادرة البلاد.

وحسب الصحيفة، فإن المترجم الذي يختبئ حاليا من "طالبان"، ويدعى محمد، وجه رسالة إلى بايدن، قال فيها: "مرحبا سيدي الرئيس: أنقذني وعائلتي.. لا تنساني هنا".

وقال الصحيفة الأمريكية، إن محمد وزوجته وأطفالهما الأربعة يختبئون من "طالبان" بعد أن تعذرت محاولتهم التي استمرت لسنوات في الخروج من أفغانستان، مشيرة إلى أنهم بين عدد لا يحصى من الحلفاء الأفغان الذين تخلفوا عن الركب عندما أنهت الولايات المتحدة حملتها العسكرية التي استمرت 20 عاما في أفغانستان يوم أمس الاثنين.





ومحمد كان مترجما عمل مع الجيش الأمريكي عام 2008 عندما هبطت طائرتان هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" تابعتان للجيش الأمريكي بشكل اضطراري في أفغانستان خلال عاصفة ثلجية شديدة.

وفقا لما ذكره قدامى المحاربين في الجيش الذين عملوا معه في ذلك الوقت، كان على متن الطائرة ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ هم بايدن وجون كيري، وتشاك هاجل.

واستقل محمد عربة "همفي" مع قوة رد فعل سريع من الحرس الوطني، وسافر لساعات في الجبال القريبة لإنقاذهم، ونتيجة لذلك، تم تسليم أعضاء مجلس الشيوخ بأمان إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في بجرام.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت عن إتمام انسحابها من أفغانستان وإنهاء العملية التي استمرت 20 عاما، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من أفغانستان، بينهم 6 آلاف أمريكي.