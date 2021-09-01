الكلاب الأمريكية في كابول.. "البنتاجون" يكشف الحقيقة

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن يكون عسكريوه قد تركوا بعضاً من كلابهم، سواء العسكرية أو الأليفة، في مطار كابول عندما انسحبوا نهائياً من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاجون) جون كيربي، إنه "خلافاً للمعلومات غير الدقيقة، لم يترك الجيش الأمريكي كلاباً داخل أقفاص في مطار حامد كرزاي الدولي، ولا سيما كلاب عسكرية مزعومة".



وأضاف كيربي في تغريدة على تويتر، أنّ الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كلاباً في مأوى حيوانات أفغاني وليس كلاباً تخضع لمسؤولية الجيش الأمريكي.

وجاء تعليق كيربي ردّاً على نداء أطلقته الثلاثاء جمعية "بيتا" للرفق بالحيوان ناشدت فيه الرئيس جو بايدن التدخّل لإعادة هذه الكلاب للولايات المتّحدة، مؤكّدة أنّها استقت من مصادر مطّلعة معلوماتها عن ترك العسكريين الأمريكيين هذه الكلاب بأفغانستان، منتقدة هذا التصرف.





وأعربت الجمعية عن قلقها بالخصوص على مصير "نحو ستين كلباً بوليسياً لكشف المتفجّرات تجلس داخل أقفاص على مدرج المطار"، ونحو ستين كلباً متخصّصاً آخر "محبوسين في مأوى في حظيرة بالمطار، يعانون من الحرّ، ومن دون وصول كافٍ إلى الماء أو الطعام".

وأكّدت بيتا أنّه "بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عشرات الحيوانات الأليفة المملوكة لعائلات أميركيين تمّ إجلاؤهم، وأطلقوا على ما يبدو في الشارع وتركت لمصيرها من دون أن تكون لديها أيّ فرصة تذكر للبقاء على قيد الحياة".