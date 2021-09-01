توسيع مساحة الصيد.. تسهيلات إسرائيلية "مشروطة" لغزة

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، عن عدة تسهيلات جديدة لقطاع غزة بينها توسيع منطقة الصيد، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بشرط مواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا، وإعادة فتح معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع".



وأضاف: "كما وسيتم زيادة حصة المياه لقطاع غزة بكمية 5 مليون متر مكعب".

وتابع: " وستتم أيضا زيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر "إيرز" بخمسة ألاف تاجر إضافي، ليصبح المجموع الكلي 7000 تاجر، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد حيث سيتم بحث توسيعها وفقًا لتقييم الوضع.

ويأتي ذلك بعد لقاء وزير الدفاع بيني جانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا، حيث كشفت إسرائيل عقبه عن سلسلة تسهيلات تعتزم تقديمها لمساعدة السلطة الفسلطينية.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي: "ستسمح إسرائيل للسلطة بتسوية المكانة القانونية لـ3000 فلسطيني لا يحملون الهوية الفلسطينية، بينهم سكان يعيشون في المغارات أو فلسطينيون من قطاع غزة هربوا إلى الضفة الغربية أو فلسطينيون يعيشون خارج البلاد منذ عشرات السنوات وفقدوا مكانتهم"، ويطلق على هذا الملف اسم "ملف لم شمل العائلات الفلسطينية".

ونقل عن جانتس قوله في مؤتمر صحفي حول الاجتماع: "قلت لأبومازن وأقولها لكم أيضا، إننا والفلسطينيون لن نذهب إلى أي مكان غدا صباحا، وصلت إلى الاجتماع بهدف بناء ثقة متبادلة والحفاظ على المصالح الإسرائيلية والعلاقات المهمة مع السلطة الفلسطينية، والتي أؤمن أنه يجب تقويتها".

وكان جانتس تحادث هاتفيا في شهر يوليو/تموز الماضي مع الرئيس الفلسطيني، حيث جرى بحث العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية.

يذكر أنه حتى الآن لم يجر أي اتصال بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أو وزير الخارجية يائير لابيد.