أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين بالأجواء اليمنية.
وشدد التحالف في بيان أصدره اليوم الأربعاء على الاستمرار في تنفيذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
والثلاثاء، كشف التحالف عن تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة من صنعاء، وقال في بيان، إنه "تم تدمير منصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها السعودي".
وأوضح أن "عملية الاستهداف نفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية وشيكة وشملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق".
والإثنين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.
وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يدمر مسيرة "مفخخة" في أجواء اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.