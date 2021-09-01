قتيل جديد بمليشيات "حرس إيران" في سوريا

اعترفت إيران، الأربعاء، بمقتل أحد عناصر الحرس الثوري في سوريا متأثراً بجروح أصيب بها خلال معارك.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، في موقعها الرسمي وتابعتها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، إن "العنصر في مليشيات الحرس الثوري محمد نوروزي، قتل في سوريا متأثراً بجروح نجمت عن إصابات كيماوية خلال اشتباكات".

ولم تكشف الوكالة عن تاريخ إصابته بجروح، لكنها أضافت أن"نوروزي من المخضرمين بمليشيات الحرس الثوري".

ومحمد نوروزي من مواليد عام 1979 من محافظة قزوين الواقعة شمال إيران، ومتواجد في سوريا منذ أكثر من 4 سنوات، بحسب الوكالة الإيرانية.

وكانت منظمة إيرانية تسمى "الشهداء"، كشفت في مارس/آذار الماضي، أن عدد القتلى الإيرانيين في سوريا والعراق تراوح ما بين 2100 إلى 2500 عنصر.

ونفت السلطات الإيرانية في عدة تصريحات سابقة إرسالها "مقاتلين" إلى سوريا والعراق، مشيرة إلى إنها "ترسل خبراء ومستشارين عسكريين بناء على طلب الحكومتين العراقية والسورية"، بحسب زعمها.