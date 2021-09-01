فرنسا تطالب قادة ليبيا باحترام موعد الانتخابات

دعت فرنسا، الأربعاء، "جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم" واحترام موعد الانتخابات العامة المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعده ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا"، مضيفا:" ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".



وأشار إلى أن "فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها" و"بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش".

ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تقام في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وصرحت وزيرة الخارجية في ليبيا، أمس الثلاثاء، وقالت: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات، وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".



كما حض مبعوث الأمم المتحدة القادة الليبيين مطلع الأسبوع على "عدم إضاعة الوقت" ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء الانتخابات.

مجلس النواب يعلق

من جانبه طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قائلًا: "إجراء الانتخابات سبيل حل قضية ليبيا".

وأوضح عقيلة صالح، فر تصريحان سابقة، أنه تمت الموافقة على قانون انتخاب الرئيس بدون اعتراضات، لافتا إلى أن النواب أقروا ذلك بالإجماع، ولكن هناك بعض النواب لا يريدون إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى، بالإضافة إلى الخوف من الخروج من المشهد السياسي حال إجراء الانتخابات.

وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاء إعلامي، السبت الماضي، أنه لا توجد معوقات تشريعية أو قانونية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ولكن هناك من يضع معوقات لمصالح الشخصية، مؤكدا أنه يمكن خلال أسبوعين تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وأن الانتخابات الرئاسية لن تقص أو تستبعد أحدا، وكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من حقه الترشح للرئاسة.