محمد بن راشد يهنئ رئيس أوزبكستان بيوم الاستقلال

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، بمناسبة يوم الاستقلال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي نقل خلاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بهذه المناسبة، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لدولة أوزبكستان الصديقة.



وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين الشعبين الصديقين، خاصةً في مجال التطوير الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية" واوم" فتتسم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوزبكستان بالقوة والمتانة حيث اتخذ البلدان خطوات مهمة خلال الفترة الماضية بغية دعم وتعزيز العلاقات في مجال التطوير الحكومي، واتسع التعاون ليشمل العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.

وتعكس هذه الشراكة حرص الإمارات على نقل تجربتها التنموية في مختلف المجالات وتسخيرها من أجل خدمة الشعوب والحكومات الصديقة، وتعزيز قدرتها على ابتكار نماذج عمل جديدة تلبي المتطلبات المستقبلية.

وتغطي الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان 25 محوراً، و160 مبادرة، علاوة على تنظيم 125 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 250 ألف مسؤول وموظف حكومي ومتدرب أوزبكي، فيما وصل عدد ساعات ورش العمل والتدريب إلى نحو 2.5 مليون ساعة، كما حققت الدورة الأولى للمسرعات الحكومية في أوزبكستان نجاحاً كبيراً في تصميم حلول للتحديات، بمشاركة 38 مسؤولاً من 29 جهة حكومية.

وأسهمت العلاقات بين البلدين في تهيئة المناخ المناسب لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، بحيث أصبحت دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لأوزبكستان، وذلك بأكثر من 50 % من تجارتها مع الدول العربية،



كما بلغ حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين أكثر من 3.8 مليار دولار أمريكي، 97% منها استثمارات إماراتية في أوزبكستان، وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية، مثل العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.