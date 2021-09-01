"مشروع".. البابا فرنسيس يؤيد الانسحاب من أفغانستان

قال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأربعاء، إن انسحاب الغرب من أفغانستان "مشروع"، لكنه وجه انتقادات لتدخله هناك من الأصل.

وتطرق البابا (84 عاما) للأوضاع في أفغانستان خلال مقابلة بثتها شبكة إذاعات كوبي الإسبانية.



وقال إن "الانسحاب من أفغانستان مشروع"، مضيفا دون إسهاب أن "دبلوماسية الفاتيكان ستعمل على محاولة منع الانتقام من الناس هناك"، لكنه انتقد الطريقة التي تم بها الانسحاب الغربي من أفغانستان.

وقال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إنه : "على حد علمي، لم يتم أخذ كل الاحتمالات في الاعتبار في هذا الشأن.. أو هكذا يبدو الأمر.. لا أريد أن أصدر حكما.. لا أعلم إن كانت مراجعة ستجرى أم لا، لكن بالطبع كان هناك الكثير من الخداع ربما من جانب السلطات الجديدة (طالبان).. أقول خداع أو الكثير من السذاجة.. لا أعرف".

وفي ذات المقطع من المقابلة، شرح البابا بالإسبانية اقتباسا نسبه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أن الوقت كان قد حان لإنهاء التدخلات الخارجية في أفغانستان والتي كانت تهدف لإرساء الديمقراطية بينما تجاهلت التقاليد والثقافة.

لكن قائل هذا الاقتباس في الواقع هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قاله خلال مؤتمر صحفي مع ميركل في موسكو في 20 أغسطس/آب الماضي.

وأكملت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من أفغانستان نهاية الشهر الماضي، منهية 20 عاما من التواجد العسكري في البلد الآسيوي.