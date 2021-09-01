مقتل 18 حوثيا بكمين للجيش اليمني غربي مأرب

قتل 18 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي، الأربعاء، وذلك في كمين محكم نصبه الجيش اليمني وقبائل مأرب غربي المحافظة النفطية، شرقي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن قواته ورجال القبائل نصبا "كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب".



وأسفر "الكمين المحكم عن مقتل كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا"، طبقا للبيان.

إلى ذلك، شنت المدفعية الثقيلة للجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، قصفاً مركزا على أهداف عسكرية لمليشيات الحوثي في ذات الجبهة الواقعة في مديرية صرواح غربي المحافظة.

كما تستمر المعارك الطاحنة لليوم الرابع على التوالي، امتداد جبهات القتال في مديرية رحبة إلى الجهة الجنوبية الغربية من مأرب.

وبحسب البيان فإن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات وآليات المليشيات الانقلابية في محيط الجبهة وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ووفقا للبيان فإن عملية الاستهدف والمعارك في مديرتي صرواح ورحبة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر في العتاد والأرواح.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، حقق الجيش اليمني بمشاركة فاعلة من قوات التحالف العربي مكاسب ميدانية مهمة عقب معارك طاحنة في جبهة الكسارة في مديرية صرواح، البوابة الغربية لمحافظة مأرب والتي كانت تكتظ بمخيمات النازحين.

وتخوض قوات الجيش اليمني وقبائل مأرب تحت غطاء جوي مكثف للتحالف معارك مستعرة على 10 جبهات في المحافظة وذلك منذ فبراير الماضي كبدت خلالها مليشيات الحوثي آلاف القتلى والجرحى.