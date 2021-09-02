باقة آيفون 13 المنتظر.. شاهد مواصفات وأسعار iPhone 13 Pro Max وموعد طرحه

أجمعت التسريبات حول هاتف آيفون 13 من أبل على قوة آيفون 13 برو ماكس وما يحمله من مواصفات خارقة، فما هي مواصفات iPhone 13 Pro Max

وهاتف آيفون 13 برو ماكس المنتظر من هواتف شركة أبل الأمريكية الجديدة، وهو واحد من سلسلة هواتف iPhone 13، التي سوف يتم طرحها بالأسواق خلال أكتوبر القادم.



وتأمل أبل أن تحقق سلسلة هواتفها الجديدة النجاح الذي حققته سلسلة هواتف iPhone 12، ويعتبر الجوال النسخة الأعلى في المواصفات والإمكانيات والسعر.

يأتي هاتف آيفون 13 بشاشة من شركة سامسونج نوعها LTPO OLED والتي تأتي محمية بزجاج قوي لحمياتها من الصدمات والخدوش.

يدعم هاتف آيفون 13 خاصية Face ID لفتح الجوال من خلال الوجه، كما يحتوي على معالج قوي من نوع Apple A14 Bionic يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس.

آيفون 13 برو ماكس

مواصفات آيفون 13 برو ماكس

يحتوي هاتف iPhone 13 Pro Max على العديد من الإمكانيات والمواصفات وهى كما يلي:

- تبلغ أبعاد الهاتف الجديد من أبل 160.8*78.1*7.4 ملم.

- يبلغ وزن الجوال 228 جرام.

- يدعم الهاتف خاصية الـ NFC.

- يأتي بشريحة اتصال واحدة، أو يأتي بشريحتين وذلك حسب الدول.

- الهاتف يدعم تشغيل جميع الشبكات وخاصة شبكة الجيل الخامس الـ 5G.

- الهاتف يأتي مصنوع من زجاج الغوريلا في الواجهة، ويأتي الظهر مصنوع من الزجاج، والإطار الجانبي يأتي مصنوع من مادة الفولاذ التي تقاوم الصدأ.

- يدعم الهاتف مقاومة الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء.

- هاتف iPhone 13 Pro Max يدعم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد والماستر كارد.

- يأتي آيفون 13 iPhone 13 Pro Max بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الإصدار الأول سعته 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة داخلية حجمها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، والثالث يأتي بذاكرة داخلية تبلغ مساحتها 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت.

- لا يدعم iPhone 13 Pro Max تركيب كارت "ميموري" لتوسع الذاكرة الداخلية.

- يأتي بمعالج قوي من نوع Apple A14 Bionic سداسي النواة، يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر.

- يأتي الهاتف بمعالج رسوميات من نوع Apple GPU.

- الهاتف يأتي بميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء عن الهاتف أثناء التحدث.

- يأتي iPhone 13 Pro Max بأحدث إصدار للواي فاي، كما يدعم خاصية الهوت سبوت.

- الهاتف يأتي بأحدث إصدارات البلوتوث 5.0، يدعم خاصية الـ aptx HD، وخاصية الـ LE، وخاصية الـ A2DP.

- يحتوي على خاصية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، وأنظمة الملاحة المختلفة.

- يأتي بسماعات ستيريو خارجية، بالإضافة إلى ذلك يدعم الجوال خاصية الـ Dolby Atmos.

- نظام تشغيل الجوال iOS 15.

- يأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس بألوان عديدة الأبيض والأسود والفضي والذهبي والأزرق.





مواصفات شاشة iPhone 13 Pro Max

- يأتي جوال آيفون 13 برو ماكس بشاشة قوية تجعل مشاهدة الفيديوهات على الهاتف ممتعة ومواصفاتها كما يلي:

- شاشة الجوال من نوع Samsung LTPO OLED.

- معدل تحديث شاشة الهاتف 120 هرتز

- كثافة بكسلات الجوال 409 بكسل لكل إنش.

- يبلغ سطوع الشاشة 800 شمعة.

- تبلغ مساحة شاشة الموبايل 6.3 بوصة، وتبلغ دقتها 2532*1170 بكسل.

- تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

- تشغل الشاشة 86.6% من واجهة الجوال الأمامية.

- تأتي الشاشة محمية من الصدمات والخدوش والطلاء والزيوت والبصمات.

- تدعم خاصية الـ HDR10+ وخاصية الـ Dolby Vision.





مواصفات كاميرات ايفون 13 برو ماكس

- يأتي iPhone 13 Pro Max بأربعة كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كالتالي:-

- تبلغ دقة الكاميرا الخلفية الأولى 24 ميجا بكسل، وهى من النوع العريض للتصوير الواسع، وتدعم المثبت البصري الـ OIS.

- الكاميرا الثانية دقتها 20 20 ميجا بكسل، وهى كاميرا واسعة جداً، وهى خاصة بالتقريب، وتدعم الزوم والمثبت البصري.

- العدسة الثالثة تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Telephoto، كما تدعم الـ Optical Zoom.

- الكاميرا الرابعة دقتها 12 ميجا بكسل، وتستخدم في قياس العمق، وتستخدم في العزل والبورتريه.

- تدعم التصوير بتقنية الـ 4K.

- الكاميرا الأمامية الأولى تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل، وهى من النوع العريض، وتدعم التصوير الواسع.

- الكاميرا الثانية الأمامية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، وهى خاصة بالـ SL 3D، وتستخدم في فتح الهاتف من خلال خاصية الـ Face ID.

- تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة الـ 1080 بكسل.





مواصفات بطارية iPhone 13 Pro Max

- يأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس ببطارية قوية تعمل على تشغيل الجوال لفترات طويلة أثناء الاستخدام ومواصفاتها كما يأتي:

- تبلغ سعة بطارية الجوال 4000 مللي أمبير.

- تدعم ببطارية الهاتف الشحن السريع بقدرة 25 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

- تعمل البطارية 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الهاتف، كما تعمل 14 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الإنترنت.

- تعمل لمدة 90 ساعة عند تشغيل الصوتيات.





السعر المتوقع لهاتف آيفون iPhone 13 Pro Max

سعر آيفون 13 برو ماكس

يتوقع أن يكون سعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max النسخة 128 جيجابايت كما يأتي:

- سعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max في السعودية 6000 ريال سعودي.

- ثمن هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max في مصر 26000 جنيه مصري.

- سعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max في الإمارات 5800 درهم إماراتي.

- سعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max بالدولار الأمريكي 1600 دولار تقريبا.