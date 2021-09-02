صور... افتتاح الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي

انطلقت، مساء الأربعاء، الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي وسط إجراءات احترازية هامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)..

وتغيرت الأجواء في الجزيرة الإيطالية مع تنظيم مهرجان البندقية الذي يشهد عودة الأسماء العملاقة في السينما، مع تمثيل 59 دولة واستوديوهات هوليوود وسط الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.





مهرجان البندقية السينمائي يعود مرصعا بنجوم هوليوود.. ما شروط حضوره؟







وشهد الافتتاح سير العديد من نجوم السينما على السجادة الحمراء، أمثال كريستين ستيوارت التي تلعب دور الليدي ديانا في فيلم "سبنسر" للمخرج بابلو لارين، وبنديكت كومبرباتش مروراً بأنطونيو بانديراس.



