وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن لندن لن تعترف بحركة طالبان كحكومة لأفغانستان في المدى المنظور.

وأوضح راب في مؤتمر صحفي: "هناك حاجة للتعامل مع طالبان بشأن أفغانستان، لكن بريطانيا ليست لديها خطط للاعتراف بحكومتها في المدى المنظور".

يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد حركة طالبان لإعلان وشيك عن تشكيلة حكومتها الأولى في أفغانستان بعد أسبوعين من السيطرة على العاصمة كابول.

وقال المسؤول في طالبان أحمد الله متقي على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، "يجري الإعداد لمراسم بالقصر الرئاسي في كابول".

فيما تحدثت قناة تولو الأفغانية الخاصة عن إعلان وشيك بشأن الحكومة الجديدة.

وكانت الحركة قد أعلنت خلال الأيام الماضية، أنها تنتظر الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان قبل الكشف عن تشكيلة حكومتها.

ومنتصف الشهر الماضي، تمكنت حركة طالبان من السيطرة على الأغلبية العظمى من الأراضي الأفغانية بما فيها العاصمة كابول، وعادت إلى الحكم في البلاد.

إحداثيات أثارت مخاوف حول وضعية الحقوق والحريات وعلاقات الحركة مع دول العالم مستقبلا، وسط طمأنة متكررة منها ورسائل إيجابية متعددة.

ورغم حرص الحركة على إعطاء صورة أكثر انفتاحا واعتدالا، فإن الكثير من الأفغان والقادة الأجانب يشككون بوعودها، وذلك بسبب النظام الصارم جدا الذي فرضته عند توليها الحكم بين عامي 1996 و2001.

