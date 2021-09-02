بعد إطلاق أمازون مصر.. نصائح لشراء أفضل السلع بأقل الأسعار

أطلقت شركة أمازون العالمية، بالأمس، رسميا منصتها للتجارة الإلكترونية تحت علامتها التجارية الشهيرة بدلا من شعار "سوق دوت".

ومن المعروف أن مجموعة أمازون كانت تستحوذ بالفعل على سوق دوت كوم منذ عام 2017، لكن سوق بقيت تعمل بذات الشعار والطريقة حتى أمس الأول.

والخطوة، رافقها تغييرات عديدة أولها على مستوى تصميم المنصة الإلكترونية التي أضحت مماثلة لتصميمات أمازون العالمية، فضلا عن بعض التغييرات في طريقة تصنيف وتقديم المنتجات وعرض أسعارها.

ولكن، بعيدا عن التغييرات الشكلية تبقى أسرار تسوق أفضل المنتجات من أمازون مصر مشابهة لتلك التي كانت موجودة في "سوق دوت كوم" مع الفارق في أن أمازون مصر لا بد وأن تكون قد جهزت بعض العروض السخية للمستهلكين المصريين احتفالا بهذا التغيير.

كيف تحصل على أفضل العروض في أمازون مصر؟

النصيحة الذهبية الأولى والأهم التي دائما ما يقدمها خبراء التسوق الإلكتروني، هي الذهاب مباشرة إلى منتجات يكون البائع فيها هو "أمازون" نفسه.

عندما يكون البائع هو "أمازون" يضمن المستهلك الحصول على سعر جيد للغاية نظرا لأن الشركة تحصل على المنتجات من المصانع بكميات ضخمة وأسعار مخفضة، وهو ما يمنحها القدرة على توفير المنتج للمستهلك النهائي بسعر أفضل حتى من المتاجر العادية وسلاسل التجزئة وبالطبع أفضل من التاجر الفرد.

كذلك، يضمن التعامل مع "أمازون" كبائع الحصول على الشحن المجاني عند حد أدنى معين من قيمة المشتريات، وهي ميزة ينتظر أن تحسنها الشركة مع إطلاق "أمازون مصر" نظرا لأن أمازون في الأساس توفر خدماتها اللوجستية للنقل والشحن لشركات أخرى دوليا.

أيضا، فإن التعامل مع البائع "أمازون" يضمن للمستهلك أفضل سياسة في عمليات الاسترجاع وسرعة إعادة النقود، كون الشركة تطمح إلى تحقيق أفضل مستوى اطمئنان للعملاء المتعاملين معها.

كذلك، تضمن "أمازون" كبائع عدم التعامل سوى مع الماركات المعروفة والشركات الصناعية الكبرى والمستوردين الموثوقين، وهو ما يحميك كمستهلك من الوقوع في فخ المنتجات المزيفة والمقلدة.

ولكن، ماذا إذا لم تجد سلعتك المرغوبة لدى "أمازون" كبائع؟

عندئذ، يمكنك اختيار أي بائع آخر ولكن بشرط التأكد أولا من تقييمه وقراءة تعليقات الناس عليه، حتى تتطمئن إلى كونه تاجرا ملتزما بالمعايير.

وفي هذه النقطة أيضا، ينتظر أن تضيف "أمازون مصر" المزيد من المعايير الصارمة على التجار المتعاملين عبر منصتها.

أسرار التسوق على أمازون مصر

ومن بين أهم النصائح الأخرى للحصول على صفقات جيدة في "أمازون مصر"، البحث عن أكواد الخصم.

عادة ما يوفر الموقع أكواد خصم إضافية مثلا للذين يتعاملون معه لأول مرة، أو للذين يشترون سلعا بعينها، أو حتى لبعض صفحات الترويج على مواقع فيسبوك وتويتر.

وتتوفر هذه الأكواد حتى للمنتجات التي قد تكون بالفعل قد حصلت على خصم ترويجي، كما تتوفر لتشجيع التعامل بالبطاقات الائتمانية وأنظمة الدفع الرقمية.

وكمستخدم، ما عليك سوى إدخال الكود بعد الانتهاء من عملية اختيار البضائع، والتأكد من أن الكود تم تفعيله لخصم المبلغ المنتظر في الفاتورة النهائية وقبل الدفع مباشرة.

ومن بين الأسرار أيضا، التعاون مع مواقع "الكاش باك"، وهي مواقع توفر للمستهلكين ميزة استرجاع جزء معين من قيمة السلعة بشرط الانطلاق إلى موقع "أمازون مصر" من موقعها أولا.

ولكن يجب التحوط من تلك المواقع والتأكد من توافقها مع المعايير.

ما مميزات إطلاق أمازون مصر؟

ومع إطلاق أمازون مصر، دار الكثير من الجدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي حول المميزات التي يبشر بها ظهور الموقع الأمريكي في مصر بصفة رسمية.

ويتوقع بعض المراقبين لمنصات التجارة الإلكترونية أن يقترن ظهور أمازون بشكل رسمي في مصر، مع المزيد من التنوع في المنتجات التي يمكن شراؤها.

ويبني هؤلاء توقعاتهم على ما حدث بالفعل في السوقين الإماراتية والسعودية، عندما تغيرت فيهما العلامة التجارية من سوق إلى أمازون.

ومما يرجح صحة فرضية طرح المزيد والمزيد من المنتجات على الموقع، أن أمازون افتتحت بالأمس فقط مركزا لوجستيا ضخما في مصر، هو الأول من نوعه في أفريقيا.

ويتوقع آخرون أن تزداد سرعة وقدرة أمازون على توصيل الطلبات في مواعيد مبكرة وبتكاليف مجانية أو منخفضة للغاية، مع تحسين العمليات اللوجستية.

وبالطبع، ينتظر الجميع مشاركة أقوى للموقع في المناسبات العالمية التي تشهد تخفيضات كبيرة، فضلا عن توفير منتجات ربما لم تجد طريقها سابقا لمصر وستوفرها أمازون بحكم كونها جزءا من دائرة إمداد عالمية.