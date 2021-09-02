إسرائيل تعين أول سفير لدى البحرين.. ولابيد يأمل افتتاح سفارة

عينت إسرائيل، أول سفير لها لدى البحرين بعد إقامة علاقات العام الماضي، وسط آمال من وزير الخارجية يائير لابيد في افتتاح سفارة بالمنامة.

وبحسب تغريدة نشرها حساب الحكومة الإسرائيلية على "تويتر"، الخميس، فقد عمل السفير، إيتان نائيه لثمانية أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي.

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن أمله بزيارة البحرين قريبا، وافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة.

والتقى لابيد في الكنيست اليوم الخميس مع أول سفير لمملكة البحرين لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وقال لابيد: إن "افتتاح سفارة مملكة البحرين في إسرائيل خطوة أخرى نحو سلام حقيقي في الشرق الأوسط، وترى دول كثيرة في المنطقة العلاقات القوية التي تقام مع البحرينيين".



وتابع: آمل أن أزور البحرين قريبا وأفتتح سفارة إسرائيل في المنامة.

ووصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحريني لدى إسرائيل، هذا الأسبوع إلى تل أبيب، وسط ترحيب واسع.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلي ليئور حياة في تصريح تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "يمثل وصول السفير، والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة البحرين في إسرائيل، خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، والتي كانت من أولويات وزيري الخارجية يائير لابيد وعبداللطيف الزياني".

وكان السفير البحريني، قال في تغريدة على "تويتر" لحظة وصوله تل أبيب: "حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي، سعيدون جدا بالثقة الملكية السامية".

وأضاف: "يشرفني أن أكون جزءا من تحقيق رؤية.. الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.. للتعايش السلمي مع جميع الدول".

وغرد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد باللغتين العربية والعبرية: "مرحبا بك في إسرائيل".

وأدى الجلاهمة يونيو/حزيران الماضي اليمين القانونية أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وبذلك سيصبح رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر، الأردن والإمارات العربية المتحدة.

وتمثل المغرب من خلال مكتب تمثيل، ويتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة رفع مستوى تمثيلها إلى سفارة.