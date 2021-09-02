نهاية وأسئلة.. استخبارات الصومال تكشف مصير موظفتها المختطفة

قبل انقضاء مهلة منحتها أسرة موظفة الاستخبارات الصومالية المختطفة للسلطات للكشف عن مصير ابنتها، أعلن الجهاز تفاصيل صادمة.

إكرام تهليل فارح؛ موظفة في قسم الأمن السيبراني بجهاز الاستخبارات الصومالي والتي استدعيت لمقر الاستخبارات واختفت منذ أكثر من 65 يوما، ما فجر تساؤلات ودفع بوالدتها المفجوعة إلى إمهال السلطات 48 ساعة لمعرفة مصير ابنتها، متوعدة بـ"انتقام الأسرة".

واليوم الخميس، أصدرت وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا) بيانا حول موظفتها المخطوفة، موضحة أنه تم تسليم إكرام إلى حركة الشباب، دون الإشارة للطرف الذي "سلمها".

ولفت البيان الذي اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إلى أن المليشيات قتلتها لاحقا، بحسب معلومات استخباراتية حصلت عليها الوكالة، مشيرة إلى أنها قدمت تقريرا مفصلا بذلك للجهات المختصة.

وتابع: "تظهر معلومات استخباراتية تم الحصول عليها بشأن إكرام تهليل فارح عضو المخابرات المفقودة منذ 26 يونيو الماضي أنه تم تسليمها لمسلحي حركة الشباب وقتلوها"، دون التطرق إلى الحيثيات أو تقديم تفاصيل إضافية.

ووفق البيان نفسه، شاركت وكالة المخابرات الوطنية هذه المعلومات مع أسرة إكرام.

وتقدمت الوكالة بالتعازي لأسرة وأقارب وكافة أعضاء الوكالة، ووصفت ما حدث بـ"العمل الشنيع" الذي قام به إرهابيو "الشباب"، متعهدة بملاحقة الجناة وإخضاع كل من تورط في القضية للمحاكمة.

ولم يكشف البيان توقيت ومكان قتل إكرام كما لم يقدم معلومات إضافية عن القضية، وهو ما رفع منسوب الغموض والتكهنات حول لغز فاقمه بيان الاستخبارات، وفق مراقبين.

وكانت والدة إكرام خرجت في تسجيل مصور طالعته دوت الخليج الإخبارية، الأسبوع الجاري، أمهلت فيه سلطات الرئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو، 48 ساعة للكشف عن مصير ابنتها.



وقالت قالي محمد غهاد، والدة إكرام تهليل فارح: " مر قرابة شهرين على اختطافها بعد استدعائها إلى مقر المخابرات وهي في المنزل، خرجت ولم تعد، عائلتها بحاجة ماسة للحصول على إجابات واضحة من السلطات الصومالية"

وكشفت والدة الموظفة الصومالية المختفية عن لقاء جمعها بفهد ياسين (رئيس المخابرات الصومالية) بعد فترة وجيزة من تغيب ابنتها، مشيرة إلى أنه وعدها بتلقي تحديثًا بشأن مكان ابنتها في غضون يومين. وكان ذلك قبل أكثر من شهر ونصف الشهر وأنها ما تزال تنتظر.

وتسري أنباء بالأوساط الأمنية في الصومال تفيد بأن إكرام اختطفت من قبل كبار المسؤولين الحاليين في وكالة الاستخبارات بسبب معلومات حساسة بحوزتها تتعلق بملفات فساد وجرائم اقترفتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو.