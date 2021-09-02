أصدرت محكمة بفرجينيا حكما يسمح للولاية بإزالة تمثال للجنرال، روبرت إي. لي، وهو من رموز الكونفدرالية، من مدينة ريتشموند عاصمة الولاية.
وقالت المحكمة العليا، إن بمقدور حاكم الولاية، رالف نورثام، إزالة التمثال لأن القيود المدرجة في مستندات تعود لعامي 1887 و1890 ونقل بمقتضاها التمثال إلى فرجينيا لم تعد تعكس قيم الولاية وبالتالي لم تعد نافذة.
وأضاف نورثام في بيان "أصبح واضحا اليوم أن أكبر تمثال يرمز للكونفدرالية في الجنوب سيسقط، عندما نكرم قادة حاربوا لحماية نظام استعبد البشر فنحن نكرم قضية خاسرة أثقلت كاهل فرجينيا لسنوات أطول مما يجب".
وأعلن نورثام خططا لإزالة التمثال في يونيو/ حزيران 2020 بعد عشرة أيام من مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس مما فجر احتجاجات في أنحاء البلاد على إساءة الشرطة لمعاملة السود.
لكن هذا القرار واجه اعتراضات قانونية من سكان وأفراد ينتمون لعائلة الجنرال.
وأزالت ريتشموند ومدن أمريكية أخرى العديد من التماثيل والرموز الكونفدرالية منذ مقتل فلويد، كما أسقط محتجون تماثيل أخرى.
وانتهت الحرب الأهلية في أمريكا عام 1865 وتوفي الجنرال عام 1870.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأمر المحكمة.. فرجينيا تزيل تمثال جنرال من الحرب الأهلية الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.