17 ألف أفغاني ينتظرون نقلهم من ألمانيا إلى الولايات المتحدة

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن نحو 17 ألف لاجئ من أفغانستان ينتظرون في قاعدة عسكرية أمريكية بألمانيا في انتظار نقلهم إلى الولايات المتحدة بعد نقلهم جوا من كابول.
وقال قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال تود وولترز للصحفيين إنه يجري حاليا التحقق من نحو 12 ألف أفغاني في قاعدة "رامشتاين" الجوية غربي ألمانيا.
وتابع أن 5 آلاف أفغاني آخرين موجودون حاليا في ثكنات "راين أوردنانس" في كايزرسلاوترن، على مقربة من رامشتاين، بينما يوجد حوالي 4300 في القواعد الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا.
وأضاف وولترز أنه يجري التحقق من الأشخاص مرتين قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى الولايات المتحدة- مرة عند الوصول ومرة أخرى قبل المغادرة بوقت قصير.
وقال القائد الأمريكي إنه تم حتى الآن تتبع شخص يشتبه به وهو الآن رهن الاعتقال.
ولم يقدم وولترز أي تفاصيل أخرى حول المشتبه به- لكنه أشار فقط إلى أن الرجل لا يمثل "تهديدا كبيرا".
وأشاد وولترز بشكل عام بما أطلق عليه "الدعم بنسبة 100%" من السلطات الألمانية والإيطالية والإسبانية.
ويجري إيواء طالبي اللجوء مثل الموظفين المتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة وعائلاتهم الذين يغادرون وطنهم خوفًا من طالبان في البداية في الخيام وحظائر الطائرات في رامشتاين أو قواعد عسكرية في الولايات المتحدة.
وأضاف وولترز أنه سيجري تسجيلهم وتقديم العلاج الطبي لهم إذا لزم الأمر.
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