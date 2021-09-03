سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

واصل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، 3 سبتمبر 2021، في تعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة مصرية للبنوك المصرية.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 5 بنوك، التجاري الدولي، والمصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

عصر القطار"فائق السرعة"

أعلنت مصر، الأربعاء، عن توقيع عقد تشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحل البحر الأحمر، بالبحر المتوسط، بقيمة 4.45 مليار دولار

وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان، أن كونسورتيوم (تحالف) تقوده "سيمنس" الألمانية سيشيد الخط الجديد.

وسيشمل العقد، الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم سيمنس موبيلتي، وأوراسكوم كونستراكشون، والمقاولون العرب، التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

ويشمل الخط البالغ طوله 660 كيلومترا خطا رئيسيا مصمما لنقل ما يزيد على 30 مليون مسافر سنويا، وكذلك خط للشحن، وسيربط بين ميناء دوت الخليج السخنة على البحر الأحمر ومينائي الإسكندرية، ومرسى مطروح على البحر المتوسط.

ومشروع القطار السريع يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويتميز بسعة نقل أكبر مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الماضية.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، ثابتا عند نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع.