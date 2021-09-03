سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 3 سبتمبر 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وزاد متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.50 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.55 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الأهلي الكويتي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، فى بنك الإستثمار العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

تخفيضات جمركية هائلة مع 4 دول

بدأت مصر مرحلة جديدة من مراحل تطبيق اتفاق تجارة حرة مع 4 دول، ما يساعدها على الاستيراد بتكلفة أقل والتصدير بكميات أكبر لنحو 9600 سلعة.

واعتبارا من الخميس، يبدأ تطبيق التخفيض على قائمة السلع الضخمة لعدة أسواق في أمريكا اللاتينية تعرف بدول الميركسور.

والخطوة تأتي في ظل اتفاق التجارة الحرة الموقع في عام 2010 مع دول تجمع الميركسور، الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وبدءًا من الخميس، ستستفيد 6900 سلعة من التمتع بتخفيضات جمركية تصل إلى 62.5%.

ما هو اتفاق الميركسور؟

في 2010 وقعت مصر اتفاق التجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول 2017.

اتفاق الميركسور ينص على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين.

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.