وفاة مستشار عسكري لخامنئي.. "المرض" يحفظ سر كورونا

روايات بعضها منقوص وأخرى مكتملة تداولها إعلام إيراني حول سبب وفاة مستشار عسكري لمرشد إيران، ما يفجر استفهامات حول مدى صحتها.

ففيما قالت مواقع إخبارية إيرانية إن كبير مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون العسكرية، اللواء حسن فيروز آبادي، توفي، صباح الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا، اكتفت وكالة الأنباء الرسمية المقربة من الجهاز العسكري الإيراني، بالقول إن اللواء توفي جراء معاناته من المرض دون الكشف عن أسباب وفاته.

ومن بين المواقع الإخبارية التي نشرت خبر الوفاة جراء كورونا؛ "الأخبار العاجلة" وهو أحد أشهر المواقع الإخبارية (حكومي) في إيران، وصحيفة "عصر إيران" الإلكترونية المقربة من الرئيس السابق حسن روحاني.

ويبلغ فيروز آبادي من العمر 70 عاماً، وقد تولى العديد من المناصب العسكرية من بينها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لمدة 27 عاماً، من عام 1989 وحتى عام 2016، وبعد ذلك عينه خامنئي بمنصب مستشار خاص له للشؤون العسكرية.

وفيروز آبادي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (هيئة حكم في البلاد)، ومع توليه العديد من المناصب العسكرية إلا أنه ليس لديه سجل عسكري ولم يخدم في قوات الجيش أو الحرس الثوري.

ينحدر من مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة فردوسي في مشهد التي تخرج فيها العام 1980.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن اللواء حسن فيروز آبادي كان من بين الشخصيات العسكرية الداعمة للاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة الرئيس السابق حسن روحاني مع القوى الدولية، ونتيجة لدعمه الاتفاق تمت إزاحته من منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.