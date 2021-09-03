إسرائيل: سقوط صاروخ مضاد للطائرات من سوريا فوق البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سقوط صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية فوق البحر.

وقال الجيش، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "أطلق الليلة الماضية صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث انفجر الصاروخ فوق البحر".

وأشار البيان إلى أنّ الصاروخ سقط داخل البحر دون أن يشكّل خطراً على السكان، ولذلك لم يتم تفعيل صافرات الإنذارات.



وتابع: "عثر صباح اليوم سكان وسط البلاد على شظايا الصاروخ على الأرض، وسيتم جمعها من قبل الشرطة"،



وكانت تقارير سورية تحدثت عن غارات إسرائيلية الليلة الماضية على أهداف في سوريا.

وقال إعلام سوري رسمي إن الدفاعات الجوية السورية صدت صواريخ في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجاراتٍ بسماء العاصمة.