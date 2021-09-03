ممثل السيستاني في إيران ينتقد حجب مواقع التواصل

انتقد جواد الشهرستاني الوكيل العام للمرجع علي السيستاني في إيران، الجمعة، حجب طهران مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشهرستاني الذي يعد من المقربين من معسكر الإصلاحيين في إيران، خلال استقباله في مكتبه بمدينة قم وسط إيران، حجة الله عبد الملكي، وزير العمل في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، إن "الحجب والحظر لا يجديان نفعاً".

وأضاف: "على الحكومة الإيرانية حل مشاكل الناس، ومثلما لم تنجح القيود المفروضة على منع حصول الإيرانيين على أجهزة استقبال الفضائيات (الساتل الفضائي)، فإن القيود الأخرى لا تعمل أيضًا".

وتابع صهر المرجع الشيعي علي السيستاني إن "الكثير من الإيرانيين يستخدمون اليوم أجهزة استقبال الفضائيات".

ومنذ سنوات، تمنع إيران مواطنيها من شراء أجهزة استقبال الفضائيات، لكن هذه القيود فشلت وأصبح الكثير من الشعب يمتلك هذه الأجهزة لمشاهدة الفضائيات الإيرانية المعارضة التي تبث من الخارج.

وتفرض طهران قيوداً على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، حيث تحجب منذ عام 2009 مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يويتوب"، كما حجبت في أبريل/نيسان 2018 تطبيق "تلغرام"

.وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، صوت الشهر الماضي، على قانون يسمح بتقييد شبكة الإنترنت والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.