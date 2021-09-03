سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء الجمعة، 3 سبتمبر/أيلول 2021، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة، والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات الجمعة، نحو 1467.5 دينار للشراء، و1477.5 دينار للبيع، وذلك حسب مواقع إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب الماضي، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

أسعار الدولار في العراق

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح، المركزية في بغداد، نحو 1472.75 دينار، فيما سجل في بورصة الحارثية، نحو 1473 دينارا.

بينما سجل سعر صرف الدولار، في بورصتي البصرة، ودهوك، نحو 1474 دينارا.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في بورصة أربيل نحو 1473.5 دينار، وسجل في بورصة السليمانية، نحو 1474.25 دينارا،

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1730.01 دينار للشراء، و1731.33 دينار للبيع، مقابل نحو 1725.80 دينار للشراء، و1727.21 دينار للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 2017.19 دينار للشراء، و2018.98 دينار للبيع، مقابل نحو 2010.54 دينار للشراء، و2012.45 دينار للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 378.98 دينار للشراء، و388.68 دينار للبيع، مقابل نحو 387 دينارا للشراء، و387.36 دينار للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 396.54 دينار للشراء، و396.63 دينار للبيع، مقابل نحو 395.35 دينار للشراء، و395.36 دينار للبيع، أمس

كذلك قفز متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4837.87 دينار للشراء، و4851.94 دينار للبيع، مقابل نحو 4822.22 دينار للشراء، و4836.89 دينار للبيع، أمس الخميس.