وفاة مرجع ديني بارز في النجف العراقية

توفي، اليوم الجمعة، المرجع الديني في النجف، محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.

والمرجع الديني، محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف.



وللمرجع الراحل محمد سعيد الحكيم، عشرات المؤلفات في أصول الفقه والشريعة وغيرها.