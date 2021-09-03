كورونا يضرب دائرة خامنئي.. وفاة مستشاره العسكري

ضرب فيروس كورونا الدائرة المقربة من المرشد الإيراني على خامنئي، وآخرهم مستشاره العسكري ورئيس الأركان السابق حسن فيروز أبادي.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، الجمعة، وفاة فيروز أبادي، 70 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثنى قائد الحرس الثوري حسين سلامي على فيروز أبادي مشيدا بـ"جهوده المتواصلة" للدفاع عن "النظام الإيراني"، وفق بيان نشر على موقع "سباه نيوز" التابع للحرس.

وكان فيروز أبادي وهو طبيب، قد انضم لقوات الباسيج في حرب إيران والعراق بين 1980 و1988.

وبعدما تولى مناصب إدارية، تمت ترقيته إلى أن عينه خامنئي في سبتمبر/أيلول 1989 رئيسا للأركان وبقي في المنصب حتى 2016.

ولقائد القوات المسلحة سلطة على كل من الجيش النظامي والحرس الثوري.

وجعلت تلك الصلاحيات من فيروز أبادي أحد المهندسين الرئيسيين للتدخل العسكري الإيراني في بغداد ودمشق.

وخلفه في منصبه محمد حسين باقري رئيسا للأركان، وعُيّن فيروز أبادي مستشارا عسكريا لخامنئي حتى وفاته.

اتهام الزواحف بالتجسس

وفي 2018 وفي خضم أزمة مع عدد من الدول حول وفاة الناشط في مجال البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي في السجن، اتهم فيروز أبادي دول الغرب باستخدام عظاءات السحالي والحرابي ك"جواسيس نووية" من أجل "التحري عن أماكن وجود مناجم اليورانيوم ومواقع إجراء الأنشطة الذرية" في إيران.

وقال فيروز أبادي: "اكتشفنا أن جلدها قادر على التقاط الموجات الذرية، وأنهم جواسيس نوويون أرادوا أن يتحروا عن أماكن وجود مناجم اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواقع إجراء الأنشطة الذرية".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 561 حالة وفاة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في إفادة صحفية لها اطلعت عليها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 561 حالة وفاة مع تسجيل 27 ألفا و621 حالة إصابة جراء الإصابة بفيروس كورونا".