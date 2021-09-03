طالبان تستبعد إعلان حكومتها قبل السبت.. وتفاوض منظمات إنسانية

أكدت حركة طالبان، الجمعة، أن الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تشكلها الحركة، لن تكشف قبل السبت على أقرب تقدير.

وسيتعين على الأفغان والمجتمع الدولي الانتظار لفترة أطول قليلا، بعد تعهدها بأن تكون أكثر انفتاحا.

وأوضح ناطق باسم الحركة، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه "ليس من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة، الجمعة، ويجب عدم توقع أي تطور في هذا الشأن قبل السبت".

وكانت مصادر مقربة من طالبان أشارت، الخميس، أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يعلن الجمعة.

وأكد نائب رئيس مكتبها السياسي، شير محمد عباس ستانيكزاي، الأربعاء، لشبكة "بي بي سي" أن "الحكومة الجديدة ستعلن في غضون يومين".

هل سيكون للنساء مكانا؟

ورغم دعوات إدماج النساء في الحكومة الجديدة، إلا أن الحركة استبعدت ذلك.

وفي هذا الإطار، قال ستانكزاي، إن "النساء سيتمكنّ من مواصلة العمل لكن قد لا يكون لهن مكان في الحكومة المستقبلية أو في مناصب أخرى رفيعة".





ودفع هذا الاحتمال ناشطات أفغانيات للنزول إلى الشوارع، وشاركت حوالى 50 امرأة في تظاهرة ندر مثيلها للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم في هرات وهي مدينة كبيرة في غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية.

طوارئ اقتصادية

ويعد الاقتصاد التحدي الأكثر إلحاحا إذ جمّدت المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان، إحدى أفقر دول العالم والتي يعتمد اقتصادها عليها إلى حد كبير.

مع ذلك، وردت العديد من الأنباء الإيجابية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية التي ساهمت في التخفيف من قتامة الصورة إلى حد ما. فأعلنت شركة ويسترن يونيون للحوالات المالية الخميس استئناف عملها في البلاد.

ويعتمد العديد من الأفغان على الأموال التي يرسلها أقاربهم في الخارج.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة التي حذّرت الثلاثاء من وقوع "كارثة إنسانية"، استئناف مساعداتها الإنسانية في شمال أفغانستان وجنوبها، فيما أعلنت شركة"أريانا للخطوط الجوية الأفغانية" استئناف رحلاتها الداخلية.

كذلك، تعهدت الصين إبقاء سفارتها في أفغانستان وزيادة مساعدتها للبلاد التي مزقتها عقود من الصراع، وفقا لناطق باسم طالبان.

وبعد أسبوع تقريبا من انتهاء الجسر الجوي الذي أقيم في مطار كابول لإجلاء أفغان ورعايا أجانب، تواصل الشبكات الدبلوماسية نشاطها في محاولة لمساعدة اللاجئين الأفغان.

ويفترض أن يقوم وزير الخارجية الإيطالي الجمعة بزيارة لأوزبكستان وطاجيكستان وقطر وباكستان. ومن المقرر أن يزور نظيره البريطاني المنطقة الأسبوع المقبل.

مفاوضات مع منظمات إنسانية

وتتفاوض المنظمات الإنسانية في الكواليس مع نظام طالبان الجديد بهدف مواصلة أنشطتها داخل أفغانستان، التي باتت على شفير "كارثة إنسانية" محتملة، فيما تخيّم الضبابية على الوضع الاقتصادي والمالي.

ويعاني البلد الذي يعد بين أفقر دول العالم من انهيار شامل إذ يرزح تحت وطأة الجفاف وجائحة كورونا وتدفّق الجرحى إلى المستشفيات ونزوح مئات آلاف السكان، فيما يعتمد الاقتصاد على المساعدات الدولية المعلّقة تقريبا في الوقت الحالي.

ويعيش 18 مليونا من أصل سكان أفغانستان المقدّر عددهم بنحو 35 إلى 40 مليون شخص في أوضاع إنسانية كارثية وحذّرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن عددا مماثلا قد ينضم إلى هذه الفئة داعية إلى تقديم مساعدات دولية.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من "كارثة إنسانية" وشيكة في أفغانستان وحضّ دول العالم على تقديم مساعدات مالية عاجلة في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية".

ميدانيا، تعيش المنظمات غير الحكومية حالة عدم يقين بينما تحاول الحصول على ضمانات بشأن استمرارية برامجها.

وتقول المتحدثة الرسمية باسم المجلس النروجي للاجئين ميشيل ديلاني "إن فرقنا على الأرض بدأت تنخرط في مناقشات مع طالبان في عدّة ولايات. وطلبوا منّا في كلّ مرّة أن نواصل القيام بعملنا".

وأكّدت منظمات غير حكومية أخرى أنها تجري محادثات مع طالبان بغية مواصلة عملياتها على الأرض أو أنها تبلّغت ضمانات أمنية لمواصلة البرامج القائمة.

وكانت حركة طالبان علّقت تصاريح العمل الممنوحة لمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المناطق التي سيطرت عليها، قبل إعادتها لاحقا.

وكانت هذه العقوبة فُرضت على اللجنة الدولية للصليب الأحمر طيلة أشهر عام 2018، فضلًا عن طلب طالبان حينها تغييرات في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي اعتبرها البعض مؤامرة غربية.

وبالتالي فإن أفغانستان وباكستان البلدان الوحيدان حيث لا يزال شلل الأطفال متفشّيًا.

بوتين يأمل "تحضر" طالبان

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنه يأمل أن تتصرف حركة طالبان بطريقة "متحضرة" في أفغانستان، كي يتمكن المجتمع الدولي من الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع كابول.

وقال بوتين، خلال جلسة عامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، إن "روسيا مهتمة بعدم تفكك أفغانستان. إذا حصل هذا لن يكون هناك أي طرف للتفاوض معه".

وأضاف: "كلما أسرعت طالبان في الانضمام لأسرة الشعوب المتحضرة، إذا جاز التعبير، سيكون من الأسهل التواصل معها والتأثير عليها نوعا ما وطرح أسئلة".

وأوضح أن انسحاب القوات بقيادة أمريكية من أفغانستان الذي استكمل الشهر الماضي انتهى بـ"كارثة".

وتابع: "أنفقوا 1.5 تريليون دولار على هذه الحملة والنتيجة؟ لا نتيجة".

واتخذت روسيا نهجا حذرا في تعاملها مع طالبان التي سيطرت على السلطة في أفغانستان هذا الصيف.

والتقى سفير روسيا لدى كابول ممثلين عن طالبان بعد بضعة أيام من سيطرتها على السلطة، وقال إن موسكو ستبقي على سفارتها في أفغانستان.

وحذرت روسيا من احتمال تسلل جماعات متطرفة بين لاجئين بذريعة الاضطرابات السياسية لدخول دول مجاورة.

وتتشارك أفغانستان الحدود مع 3 جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى، لروسيا قواعد عسكرية فيها.